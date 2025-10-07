भरभराकर गिरी मकान की दीवार, बच्चे की मौत, बहन घायल

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के कनवारा गांव में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। जिसमें घर की कच्ची दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं, उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है।



जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त दोनों बच्चे अपने घर के पास मिट्टी की पुरानी दीवार के पास बैठे थे। अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और दोनों बच्चे उसके मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य किया और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने नीरज को मृत घोषित कर दिया।