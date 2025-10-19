दूसरों से शारीरिक संबंध बनाने का दवाब डालता था पति, परेशान होकर पत्नी कर ‘मर्डर’

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमरापटी में एक अक्टूबर को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिल था। इस मामले में पुलिस ने 19 दिन बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। युवक के द्वारा आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी पत्नी के द्वारा ही गमछे से गला घोंटकर हत्या की गई थी।
जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अखलेश दाहिया ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 को ग्राम सिमरापटी निवासी अनोज उर्फ अनुज पिता ज्ञानीलाल चौधरी (32 वर्ष) की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरूआत में पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।
शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि मृत्यु लिंगेचर मटेरियल से गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चलता था और आए दिन झगड़े व मारपीट होती रहती थी।
जांच के दौरान मृतक की पत्नी किरण चौधरी से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसका पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता था और दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। इसी बात को लेकर 1 अक्टूबर की रात को भी विवाद हुआ था।
रात करीब 11 बजे झगड़े से परेशान होकर किरण ने सोचा कि अगर पति को खत्म कर देगी तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उसने गमछे से पति का गला घोंट दिया और परिवारवालों को यह कहकर गुमराह किया कि पति कुछ दिनों से बीमार था। आरोपी महिला के कबूलनामे के बाद पुलिस ने 19 अक्टूबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त गमछा भी बरामद किया गया है।
इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी को दी गई थी। उनके निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया ने टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की।
