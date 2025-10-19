दूसरों से शारीरिक संबंध बनाने का दवाब डालता था पति, परेशान होकर पत्नी कर ‘मर्डर’

रात करीब 11 बजे झगड़े से परेशान होकर किरण ने सोचा कि अगर पति को खत्म कर देगी तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उसने गमछे से पति का गला घोंट दिया और परिवारवालों को यह कहकर गुमराह किया कि पति कुछ दिनों से बीमार था। आरोपी महिला के कबूलनामे के बाद पुलिस ने 19 अक्टूबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त गमछा भी बरामद किया गया है।