Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

दूसरों से शारीरिक संबंध बनाने का दवाब डालता था पति, परेशान होकर पत्नी कर ‘मर्डर’

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है।

2 min read

कटनी

image

Himanshu Singh

Oct 19, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमरापटी में एक अक्टूबर को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिल था। इस मामले में पुलिस ने 19 दिन बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। युवक के द्वारा आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी पत्नी के द्वारा ही गमछे से गला घोंटकर हत्या की गई थी।

जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अखलेश दाहिया ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 को ग्राम सिमरापटी निवासी अनोज उर्फ अनुज पिता ज्ञानीलाल चौधरी (32 वर्ष) की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरूआत में पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।

लंबे समय से दोनों के बीच चल रहा था विवाद

शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि मृत्यु लिंगेचर मटेरियल से गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चलता था और आए दिन झगड़े व मारपीट होती रहती थी।

शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था पति

जांच के दौरान मृतक की पत्नी किरण चौधरी से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसका पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता था और दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। इसी बात को लेकर 1 अक्टूबर की रात को भी विवाद हुआ था।

गमछे से पति का गला घोंटा

रात करीब 11 बजे झगड़े से परेशान होकर किरण ने सोचा कि अगर पति को खत्म कर देगी तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उसने गमछे से पति का गला घोंट दिया और परिवारवालों को यह कहकर गुमराह किया कि पति कुछ दिनों से बीमार था। आरोपी महिला के कबूलनामे के बाद पुलिस ने 19 अक्टूबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त गमछा भी बरामद किया गया है।

उच्च अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्रवाई

इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी को दी गई थी। उनके निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया ने टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 03:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / दूसरों से शारीरिक संबंध बनाने का दवाब डालता था पति, परेशान होकर पत्नी कर ‘मर्डर’

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दोस्त की दगाबाजी: कटनी के पान वाले का खाता खुलवाकर बेचा, साइबर ठगों ने देशभर में किया करोड़ों का फ्रॉड

RAS officer wife was cyber cheated
कटनी

कटनी पेशाब कांड: पीड़ित ने खुद को कमरे में बंद किया, दावा ‘डराया-धमकाया जा रहा’, जीतू पटवारी जाएंगे मिलने

Katni Scandal
कटनी

बड़ी खबर: कटनी दमोह मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक भिड़ंत में एक दर्जन से ज्यादा घायल, कई गंभीर

Horrific road Accident Katni Damoh road Accident
कटनी

MP में फिर पेशाब कांड, दलित और उसकी मां को बेरहमी से पीटा 6 दिन में अपमान की तीसरी वारदात

MP News
कटनी

नो एंट्री में घुसे ओवरलोड हाईवा ने ली जान, भड़के लोगों ने सड़क पर रखा शव, किया प्रदर्शन

Katni Road Accident death chakkajam
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.