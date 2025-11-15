खेत पर सो रहे पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या, गांव में फैली सनसनी

husband wife murder
MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुनहरा ग्राम में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेत की रखवाली कर रहे दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव के ग्रामीणों ने सुबह जब खेत के किनारे से गुजरते हुए हालात देखे तो उनके होश उड़ गए। खेत पर बने मकान में दोनों पति-पत्नी खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े थे। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की।
मृतकों की पहचान लल्लू राम कुशवाहा (40 वर्ष) व उनकी पत्नी प्रभा कुशवाहा (35 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों अपने 13 वर्षीय पुत्री रश्मि के साथ लंबे समय से सुनहरा ग्राम में संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली का कार्य कर रहे थे। लल्लू राम मूलतः बिजौरी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। वारदात के समय बालिका सो रही थी। फिलहाल पुलिस उससे बात कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वारदात रात के समय की लग रही है। पुलिस की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ के साथ ही सबूत जुटा रही है। इस निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, वहीं ग्रामीणों ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा।
