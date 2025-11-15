खेत पर सो रहे पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या, गांव में फैली सनसनी

डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वारदात रात के समय की लग रही है। पुलिस की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ के साथ ही सबूत जुटा रही है। इस निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, वहीं ग्रामीणों ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा।