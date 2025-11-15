Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

खेत पर सो रहे पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या, गांव में फैली सनसनी

MP News: शुक्रवार रात को खेत की रखवाली करने के लिए खेत पर सोने गए थे पति-पत्नी, सुबह दोनों की खून से लथपथ लाश मिलीं...।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Shailendra Sharma

Nov 15, 2025

katni

husband wife murder

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुनहरा ग्राम में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेत की रखवाली कर रहे दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव के ग्रामीणों ने सुबह जब खेत के किनारे से गुजरते हुए हालात देखे तो उनके होश उड़ गए। खेत पर बने मकान में दोनों पति-पत्नी खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े थे। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की।

खेत पर पति-पत्नी की लाश मिली

मृतकों की पहचान लल्लू राम कुशवाहा (40 वर्ष) व उनकी पत्नी प्रभा कुशवाहा (35 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों अपने 13 वर्षीय पुत्री रश्मि के साथ लंबे समय से सुनहरा ग्राम में संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली का कार्य कर रहे थे। लल्लू राम मूलतः बिजौरी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। वारदात के समय बालिका सो रही थी। फिलहाल पुलिस उससे बात कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

गांव में फैली सनसनी

डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वारदात रात के समय की लग रही है। पुलिस की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ के साथ ही सबूत जुटा रही है। इस निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, वहीं ग्रामीणों ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में लाखों लोगों की पेंशन का भुगतान शासन ने किया होल्ड
भोपाल
pension

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 05:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / खेत पर सो रहे पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या, गांव में फैली सनसनी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेले में दर्दनाक हादसा… झूले में फंसे युवती के बाल, सिर की चमड़ी पूरी तरह उखड़ी

Tragic accident at Daddadham fair
कटनी

एमपी में आशुतोष राणा के कार्यक्रम में मंत्रियों का मेला लगा, उमड़े श्रद्धालु

Kailash Vijayvargiya
कटनी

SIR: इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दे रही धोखा, वोटरों तक नहीं पहुंच रहे पत्रक

ECI website error voter list SIR mapping issues katni mp news (फोटो- सोशल मीडिया)
कटनी

अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी बेलगाम दौड़ती कार, 2 की दर्दनाक मौत, दो तैरकर बाहर निकले

Car Accident
कटनी

भाजपा नेता के साथ जुआ खेलते पकड़ाए 11 जुआरी, हजारों रुपये के साथ ताश की गड्डियां भी जब्त

MP News
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.