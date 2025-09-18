भाईदूज से लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाड़ली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भाईदूज के अवसर पर लाड़ली बहनों के खाते में प्रति माह 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लाड़ली बहना योजना का विरोध करती है। हमारी सरकार जब बहनों को पैसा देती है। तो इन्हें तकलीफ होती है। हमारी सरकार का लक्ष्य इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3 हजार रुपए तक पहुंचाना है। जिससे बहनों को आर्थिक लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय रात में बल्ब नहीं जला करते थे। हमारी सरकार में दिन में भी बिजली की रोशनी जगमगा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमें अपने प्रदेश और देश को मजबूत बनाना है, तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा।