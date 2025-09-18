भाईदूज से लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

सीएम डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लाड़ली बहना योजना का विरोध करती है। हमारी सरकार जब बहनों को पैसा देती है। तो इन्हें तकलीफ होती है। हमारी सरकार का लक्ष्य इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3 हजार रुपए तक पहुंचाना है। जिससे बहनों को आर्थिक लाभ मिल सके।