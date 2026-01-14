14 जनवरी 2026,

बुधवार

कटनी

एमपी में बंद कमरे से टीचर पिता और बेटे का शव बरामद

mp news: किराए के कमरे में रहते थे पिता-पुत्र, कमरे से तेज बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना।

कटनी

image

Shailendra Sharma

Jan 14, 2026

katni

teacher son dead bodies found in rented room

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां एक कमरे में टीचर पिता और बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शहर के माधव नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर की है जहां पिता-पुत्र एक किराए के कमरे में रहते थे। कमरे में ही दोनों के शव मिले हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच करने की बात कह रही है।

कमरे से बदबू आने पर खुलासा

जानकारी के अनुसार टीचर विनय राय अपने बेटे आनंद राय के साथ संजय नगर में एक किराए के कमरे में रहते थे। बेटा आनंद राय पहले एसीसी फैक्ट्री में काम करता था। बीते कुछ दिनों से विनय राय बीमार चल रहे थे। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब कमरे से तेज बदबू फैलने लगी। इस पर मकान मालिक ने तत्काल माधव नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब कमरे का ताला खुलवाया तो पिता-पुत्र दोनों के शव कमरे में पड़े हुए मिले।

पुलिस ने पंचनामा कर शुरू की जांच

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा किया और आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, पिता-बेटे की मौत कैसे हुई है फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। इस घटना के बाद संजय नगर क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।

Updated on:

14 Jan 2026 06:12 pm

Published on:

14 Jan 2026 06:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एमपी में बंद कमरे से टीचर पिता और बेटे का शव बरामद

