एमपी में बंद कमरे से टीचर पिता और बेटे का शव बरामद

mp news: मध्यप्रदेश के कटनी से एक बड़ी खबर सामने आई है, यहां एक कमरे में टीचर पिता और बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शहर के माधव नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर की है जहां पिता-पुत्र एक किराए के कमरे में रहते थे। कमरे में ही दोनों के शव मिले हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच करने की बात कह रही है।