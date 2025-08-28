Patrika LogoSwitch to English

अब नगर निगम के पाले में अत्याधुनिक अंतर्राज्जीय बस स्टैंड निर्माण की कमान

ट्रांसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर भूमि की गई आवंटित, बस स्टैंड का होगा निर्माण, एक साथ खड़ी हो सकेंगी 350 बसें

कटनी

Balmeek Pandey

Aug 28, 2025

Municipal corporation will build ISBT
Municipal corporation will build ISBT

कटनी. शहरवासियों और बस यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नगर निगम अब शहर में अत्याधुनिक अंतर्राज्जीय बस स्टैंड (आइएसबीटी) बनाएगा। यह काम पहले परिवहन विभाग व प्रशासन के पाले में था, लेकिन नगर निगम को कमान सौंपी गई है। इसके लिए जमीन का अवंटन भी जुलाई माह में कर दिया गया है। यह बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बनाया जाएगा, जहां पर एक साथ लगभग 350 बसें खड़ी हो सकेंगी। 3 जुलाई को प्रशासन द्वारा नगर निगम को जमीन आवंटित कर दी गई है। इसके बाद से निगम ने आवश्यक कार्यवाही तेज कर दी है। सबसे पहले वास्तुविद से डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराई जा रही है, जिसके आधार पर निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा।

मां के गुनाह की कैद में बचपन: सलाखों के पीछे तीन मासूमों की जिंदगी!, छिन रही बच्चों की मुस्कार

वर्तमान बस स्टैंड से कहीं बड़ा होगा नया आइएसबीटी

फिलहाल शहर का प्रियदर्शनी बस स्टैंड यात्रियों की जरूरतें पूरी कर रहा है, जहां से प्रतिदिन 220 से अधिक बसें संचालित होती हैं। लेकिन अंतर्राज्जीय बस स्टैंड में 300 से 350 बसों की पार्किंग और संचालन की व्यवस्था की जाएगी। नया बस स्टैंड पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें कार व अन्य वाहनों के लिए अलग पार्किंग, बस-वे और बस डिपो, यात्री प्रतीक्षालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजली, पानी, सडक़, प्रसाधन जैसी मूलभूत सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी शामिल होगा।

हद दर्जे की लापरवाही: दाल-सब्जी रहती है पतली, थाली की बजाय हाथों में दिया जा मरीजों को भोजन

निर्माण पर निर्णय शेष

अंतर्राज्जीय बस स्टैंड का निर्माण नगर निगम सीधे करेगा या फिर पीपीपी मॉडल पर कराया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय एमआइसी व परिषद की बैठक में लिया जाएगा। अभी प्रतिदिन 15 से 17 हजार यात्री बसों से विभिन्न कस्बों, जिलों और राज्यों की यात्रा करते हैं। मौजूदा बस स्टैंड में जगह और यात्री सुविधाओं की भारी कमी है। नया बस स्टैंड तैयार होने पर यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिलेगा।

वर्जन
ट्रांसपोर्ट नगर के समीप अंतर्राज्जीय बस स्टैंड के लिए ६ हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। इसके लिए वास्तुविद से डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। यह आइएसबीटी सभी सुविधाओं से लैस होगा। इससे यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और शहर को एक बड़ी राहत मिलेगी।
नीलेश दुबे, आयुक्त नगर निगम।

