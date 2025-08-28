अब नगर निगम के पाले में अत्याधुनिक अंतर्राज्जीय बस स्टैंड निर्माण की कमान

कटनी. शहरवासियों और बस यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नगर निगम अब शहर में अत्याधुनिक अंतर्राज्जीय बस स्टैंड (आइएसबीटी) बनाएगा। यह काम पहले परिवहन विभाग व प्रशासन के पाले में था, लेकिन नगर निगम को कमान सौंपी गई है। इसके लिए जमीन का अवंटन भी जुलाई माह में कर दिया गया है। यह बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बनाया जाएगा, जहां पर एक साथ लगभग 350 बसें खड़ी हो सकेंगी। 3 जुलाई को प्रशासन द्वारा नगर निगम को जमीन आवंटित कर दी गई है। इसके बाद से निगम ने आवश्यक कार्यवाही तेज कर दी है। सबसे पहले वास्तुविद से डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराई जा रही है, जिसके आधार पर निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा।