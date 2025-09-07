बारिश बाद आई याद, शहर को हरभरा बनाने 42 लाख खर्च कर निगम करेगा पौधरोपण

कटनी. शहर को हरभरा बनाने के लिए नगरनिगम ने पौधरोपण की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 42 लाख रुपए खर्च कर पौधे लगाने का कार्य कराया जाएगा। नगरनिगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया कर दी है, जल्द ही इस कार्य के लिए एजेंसी तय की जाएगी। शहर में डिवाइडर, पार्क, शासकीय कार्यालय व सार्वजनिक स्थलों पर हजारों की संख्या में पौधरोपण किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार नगरनिगम द्वारा पौधरोपण के लिए मियावाकी तकनीक ने पौधे तैयार कराए जाएंगे। मियावाकी तकनीक, पौधा रोपण की एक खास विधि है, जिसमें कम दूरी पर छोटे-छोटे इलाकों में कई तरह के देशी पौधे लगाए जाते हैं। बड़े-बड़े पौधों के बीच में छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जो बाद में बड़ा होकर सघन जंगल में विकसित हो जाते हैं। इस तकनीक के तहत नर्सरी में बीज को बोया जाता है और जब बीज अंकुरित हो जाता है और उससे दो पत्ते निकल आते हैं, तब उसे दूसरी जगह लगा दिया जाता है। हालांकि, उन पौधों को तब ढक दिया जाता है, ताकि उसे 60 फीसदी सूर्य की रोशनी से दो महीने तक बचाया जा सके।