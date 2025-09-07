Patrika LogoSwitch to English

कटनी

बारिश बाद आई याद, शहर को हरभरा बनाने 42 लाख खर्च कर निगम करेगा पौधरोपण

मियावाकी पद्धति से तैयार किए जाएंगे नर्सरी में पौधे, डिवाइडर, पार्क व कार्यालयों में लगेंगे पौधे

कटनी

Balmeek Pandey

Sep 07, 2025

nagar nigam is being arbitrary in planting trees
nagar nigam is being arbitrary in planting trees

कटनी. शहर को हरभरा बनाने के लिए नगरनिगम ने पौधरोपण की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 42 लाख रुपए खर्च कर पौधे लगाने का कार्य कराया जाएगा। नगरनिगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया कर दी है, जल्द ही इस कार्य के लिए एजेंसी तय की जाएगी। शहर में डिवाइडर, पार्क, शासकीय कार्यालय व सार्वजनिक स्थलों पर हजारों की संख्या में पौधरोपण किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार नगरनिगम द्वारा पौधरोपण के लिए मियावाकी तकनीक ने पौधे तैयार कराए जाएंगे। मियावाकी तकनीक, पौधा रोपण की एक खास विधि है, जिसमें कम दूरी पर छोटे-छोटे इलाकों में कई तरह के देशी पौधे लगाए जाते हैं। बड़े-बड़े पौधों के बीच में छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जो बाद में बड़ा होकर सघन जंगल में विकसित हो जाते हैं। इस तकनीक के तहत नर्सरी में बीज को बोया जाता है और जब बीज अंकुरित हो जाता है और उससे दो पत्ते निकल आते हैं, तब उसे दूसरी जगह लगा दिया जाता है। हालांकि, उन पौधों को तब ढक दिया जाता है, ताकि उसे 60 फीसदी सूर्य की रोशनी से दो महीने तक बचाया जा सके।

अंग्रेजों के जमाने की डायमंड क्रॅासिंग बदलने सर्वे पूरा, 52 की बजाय 60 किलो वजन की लगेंगी रेल पटरियां

अंतिम दौर में बारिश, अब पौधरोपण की तैयारी

नगरनिगम द्वारा बारिश के अंतिम दौर में पौधरोपण के लिए टेंडर जारी होने से जानकार सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेशभर और जिलेभर में बारिश के सीजन में पौधरोपण किया जाता है लेकिन नगरनिगम बारिश के बाद पौधरोपण की तैयारी कर रहा है। हालांकि अफसरों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है। पौधे तैयार होने के बाद पौधरोपण कराया जाएगा।

मनमानी की हदें पार: सीमेंट-रेत की जगह मिट्टी से हो रही पत्थरों की जुड़ाई

यह हाल: सडक़ों पर धूल, डिवाइडर से पौधे गायब

बस स्टैंड से लेकर चाका तक करीब तीन किलोमीटर लंबी सडक़ पर डिवाइडर बने हुए है। बीते वर्षों में नगरनिगम ने यहां पौधरोपण कराते हुए उनकी सुरक्षा के लिए जालियां लगाई थीं लेकिन अब यहां न तो जिंदा पौधे नजर आ रहा है और न ही सभी स्थानों पर लोहे की जालियां। जानकारों का कहना है कि पौधरोपण के बाद पौधों की देखरेख न किए जाने से यह स्थिति बनी है। लाखों रुपए खर्च कर किया गया पौधरोपण बर्बाद हो गया है। कई स्थानों पर चोरों ने लोहे की जालियां भी चुरा ली है। नगरनिगम खुद की संपत्ति की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहा है।

पौधरोपण से ये हैं फायदे

  • पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन मानव जीवन को बचाती है।
  • यह मिट्टी के क्षरण यानी उसे धूल बनने से रोकता है। जमीन से उसे बांध रखता है।
  • भू जल स्तर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है।
  • यह वायु मंडल के तापक्रम को कम करता है।
  • पेड़ों से आच्छादित जगह पर दूसरी जगहों की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री तक तापमान कम रहता है।

इनका कहना
शहर में पौधरोपण कराने की तैयारी की जा रही है। इस बार मियावाकी तकनीक ने पौधे तैयार कराए जाएंगे। पौधरोपण के लिए स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं। जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नीलेश दुबे, आयुक्त, नगरनिगम

Published on:

07 Sept 2025 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बारिश बाद आई याद, शहर को हरभरा बनाने 42 लाख खर्च कर निगम करेगा पौधरोपण

पत्रिका कनेक्ट