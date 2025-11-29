विकट परिस्थितियों में नगर निगम, कुर्की हुई तो 200 साल तक लोग रखेंगे याद, पलटवार कर निकालें प्रमोटर पर रिकवरी

विधायक संदीप जायसवाल ने कहा कि इस मामले की जब 4 दिसंबर की न्यायालय में डेट मिली है तो यह पहले चर्चा कर तय कर लें। ठोस आधार पर न्यायालय में बात करें। मध्यास्थता विषय पर क्या काम किया गया। विधायक ने कहा कि 22 करोड़ 60 लाख रुपए की रिकवरी है, ब्याज जोडकऱ तो यह 60 करोड़ के ऊपर जा रही है। यदि इसमें नगर निगम के खिलाफ निर्णय हो गया तो 100 से 200 साल तक लोग याद रखेंगे। विधायक ने कहा कि अधिकारी इस पूरे मामले में जानकारी देने से क्यों बच रहे हैं जबकि वे शुरू से यहां पदस्थ हैं व मामले को देख रहे हैं। विधायक ने पूछा कि कितनी दुकानें बनी हैं व कितनी चालू हैं, पार्किंग में दुकानें कैसे चल रही हैं, आपकी दुकानों में सिकमी किरायेदार कैसे हैं, आपने क्या पलटवार किया, सरकारी दुकान शराब दुकान कैसे, बार कैसे। सबकी जांच करोगे तो 90 करोड़ की रिकवरी निकाल दोगे। एमपीइबी, जीएसटी लाइसेंस आदि की जानकारी लें, शॉप एक्ट में कितने लाइसेंस है, कितनी रजिस्ट्री हुई हैं, किराया कितना आया, टैक्स कितना जमा हुआ, अतिक्रमण हटाने क्या अभियान चला, यहां तो दो-दो हजार लेकर दुकानें लगवाई जा रही हैं। विधायक ने कहा कि हम बहुत विकट स्थितियों में खड़े हैं, यदि ठेकेदार कह रहा है कि एग्रीमेंट अनुसार पूरा एरिया नहीं दिया गया तो कहीं और भी तो देने कहा गया था, जब ड्राइंग और डिजाइन नहीं थी तो फिर बगैर अनुमति निर्माण क्या ठेकेदार ने किया, इन सब विषयों को रिकॉर्ड कर क्यों नहीं प्रमोटर पर ब्याज सहित वसूली निकाली जा रही।