47 हजार 635 मीट्रिक टन धान की अब तक नहीं हुई मिलिंग, 52 हजार 632 मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष

कटनी. जिले में धान की बंपर पैदावार होती है। किसान बड़ी तादाद में धान उगाकर समर्थन मूल्य में सरकार को बेचते हैं। जिले में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित की गई है, लेकिन धान के रखरखाव मिलिंग में बेपरवाही वर्षों की परंपरा बन गई है। मिलिंग और चावल जमा करने का काम तय समयसीमा में पूरा नहीं होने से नान विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। मिलर्स की लापरवाही और विभाग की ढिलाई से अनाज का भंडारण प्रभावित हुआ है।

जानकारी के अनुसार जिले में कुल 4 लाख 11 हजार 571 मीट्रिक टन धान वेयरहाउसों में भंडारित है। इसमें से 3 लाख 63 हजार 936 मीट्रिक टन धान की मिलिंग हेतु अनुबंध नागरिक आपूर्ति निगम से जारी किए गए थे। लेकिन अब तक 47 हजार 635 मीट्रिक टन धान की मिलिंग शेष है। यह कार्य अगस्त माह तक पूरा होना था, लेकिन विभाग केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता निभा रहा है।