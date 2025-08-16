बैंकों में सुरक्षा के दावे खोखले, डकैती के बाद भी नहीं सुधरे हालात, जारी है गंभीर बेपरवाही

कटनी. बरगवां स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में 22 नवंबर 2022 को हुई सनसनीखेज डकैती को ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन लूट का 15 किलो सोना और 3.56 लाख रुपए नकद आज तक बरामद नहीं हो सके हैं। हथियारबंद डकैतों की इस वारदात ने शहर की बैंकिंग सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। हाल ही में सिहोरा इसाफ बैंक में हुई डकैती के बाद पुलिस ने जिले में अलर्ट जारी किया और बैंकों को सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए। बावजूद इसके शहर के बैंकों और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं दिखा।

पत्रिका टीम ने शहर के कई बैंकों का निरीक्षण किया तो चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। कई बैंकों में सुरक्षा कर्मी नदारद थे। जहां सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, वे ग्राहकों से बातचीत या गप्पों में मशगूल नजर आए। कुछ गार्ड केवल कुर्सी पर बैठे समय गुजारते दिखे। ज्यादातर जगहों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी कंपनियों के हाथ में है, जिनके कर्मियों की संख्या बमुश्किल एक या दो है।