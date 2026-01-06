थर्ड लाइन बढ़ाएगी ट्रेनों की रफ्तार, आज दौड़ेगी सीआरएस स्पेशल , कटनी से बीना के बीच 263 किमी लंबी लाइन पूरी

कटनी. कटनी-बीना रेलखंड में अब जल्द ही दो नहीं तीन लाइनों पर सरपट ट्रेनें दौड़ेंगी। करीब 263 किमी लंबे इस रूट में थर्ड लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। रेल संरक्षा आयुक्त मध्य वृत (सीआरएस ) 6 व 7 जनवरी को इस ट्रेक का जायजा लेंगे और स्पेशल ट्रेन से गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों की जांच भी करेंगे। कोल रूट होने के कारण एक अत्यंत व्यस्त रूट है। थर्ड लाइन का कार्य पूरा हो जाने से अब इस रूट की व्यस्तता में राहत मिलेगी साथ ही माल एवं यात्री यातायात का संचालन और भी तेज और सुगम हो सकेगा। रेलवे को भी ज्यादा राजस्व मिलेगा।

जानकारी के अनुसार कोयला परिवहन और 35 लाख से अधिक यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कटनी-बीना तीसरी लाइन का कार्य कराया गया है। कटनी से घटेरा तक तीसरी लाइन मालगाडिय़ों के लिए इसी साल शुरू कर दी गई थी। इसके बाद बांदकपुर से दमोह भी शुरू हुई। वर्तमान में पथरिया-असलाना के बीच 14 किलोमीटर व बांदकपुर-घटेरा 11 किलोमीटर का शेष कार्य भी पूरा हो चुका है। रेलवे के रेल संरक्षा आयुक्त मध्य वृत (सीआरएस ) इस 25 किलोमीटर की लाइन का जायजा लेने 06 व 07 जनवरी को रेलखंड का जायजा लेंगे। इस दौरान सीआरएस यहां बने ब्रिज, कर्व, प्वाइंट सहित अन्य सुरक्षा मानकों की जांच करेंगे और सीआरएस स्पेशल ट्रेन चलाकर नई लाइन की जांच की जाएगी। सीआरएस की हरी झंडी मिलते ही इस लाइन पर ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि इसके आगे बीना तक काम पूरा हो चुका है।