31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

ट्रेन के टॉयलेट में मिला नवजात, मासूम की चीखों ने जगाई इंसानियत, डॉक्टरों की निगरानी में जिंदगी की जंग

कटनी स्टेशन पर मचा हड़कंप, यात्री की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से बची नवजात की जान, एसएनसीयू में चल रहा इलाज

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Mar 31, 2026

Newborn baby found in train toilet

Newborn baby found in train toilet

कटनी। एक ओर जहां समाज आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर संवेदनहीनता की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इंसानियत को झकझोर देती हैं। सोमवार सुबह कटनी के मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही दर्दनाक और मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जब हरिद्वार से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस के एस-4 कोच के प्रसाधन में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा मिला।
सुबह करीब 6:33 बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, यात्रियों के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई। दरअसल, कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने टॉयलेट के अंदर से हल्की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक नवजात मासूम पड़ा हुआ था। यह दृश्य देख वह सन्न रह गया। कुछ ही पलों में यह खबर पूरे कोच में फैल गई और देखते ही देखते ट्रेन में हड़कंप मच गया।

जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची

यात्रियों ने तुरंत इस घटना की सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। ट्रेन के कटनी पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना देर किए नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला। उस समय हर किसी की नजर उस मासूम पर थी, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही इतने दर्दनाक हालात में हुई। नवजात को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसे स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बच्चा जीवित है और उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान बच सकी है।

पुलिस जांच में जुटी, मां की तलाश जारी

आरपीएफ और जीआरपी की टीम अब इस मामले की जांच में जुट गई है। यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसने और किन परिस्थितियों में इस मासूम को ट्रेन में छोड़ दिया। पुलिस आसपास के स्टेशनों और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके।

इंसानियत पर उठे सवाल

यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आईना भी है। एक नवजात, जो दुनिया में आने के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा और ममता का हकदार होता है, उसे इस तरह लावारिस छोड़ देना मानवता को शर्मसार करता है। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां एक मां अपने ही बच्चे को इस हाल में छोड़ने को मजबूर या तैयार हो जाती है। हालांकि, इस दर्दनाक घटना के बीच एक सुकून देने वाली बात यह रही कि एक सजग यात्री की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने उस मासूम की जिंदगी बचा ली। यह घटना समाज को एक संदेश देती है जरूरत है जागरूकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की, ताकि कोई भी मासूम इस तरह लावारिस न छूटे और हर जीवन को उसका हक मिल सके।

ये भी पढ़ें

कक्षा 5वीं में 96.10 प्रतिशत तो कक्षा 8वीं में 94.58 प्रतिशत बच्चों ने मारी बाजी, पिछले वर्ष की तुलना में सुधरा परिणाम
कटनी
Class 5th and 8th results declared

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 09:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ट्रेन के टॉयलेट में मिला नवजात, मासूम की चीखों ने जगाई इंसानियत, डॉक्टरों की निगरानी में जिंदगी की जंग

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फ्लाईओवर में ब्रेक फेल होने के कारण यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, आधा दर्जन यात्री गंभीर घायल

bus accident
कटनी

देश की सबसे लंबी जल सुरंग का 85% कार्य पूरा, 6 जिलों के 1450 गांवों में 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

Chief Minister reviews NVDA
कटनी

ऑपरेशन शिकंजा: वेश बदलकर महिला DSP की दबिश, रिश्वतखोरी आरक्षक सस्पेंड, बहोरीबंद थाना प्रभारी को हटाया

Constable arrested for taking bribe, action taken against TI
कटनी

जिले में एलपीजी संकट गहराया: 10 दिन बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, शहर से गांव तक एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें

Gas cylinder problem in Katni district
कटनी

यातायात थाना कटनी बना MP का हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर, सिम्युलेटर रूम और ट्रैफिक पाठशाला की हुई शुरुआत

Traffic police station becomes hi-tech traffic training center
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.