वीर पुलिसकर्मियों को सलाम, कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए 27 जवान

कटनी. देशभक्ति और जनसेवा का संकल्प लेकर पुलिस सेवा में तैनात जिले के वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। वर्ष 2000 से अब तक कटनी जिले में 27 आरक्षक एवं प्रधान आरक्षकों की सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें शासन द्वारा शहीद देहांत का दर्जा प्रदान किया गया है। इन वीरों का बलिदान समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका को दर्शाता है।

पुलिसकर्मी न केवल अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में योगदान देते हैं, बल्कि आपदा, दंगे, चुनाव, त्योहारों और अन्य संवेदनशील अवसरों पर भी अपनी जान जोखिम में डालकर जनसेवा करते हैं। ऐसे वीर जवानों की शहादत को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष रूप से याद किया जाता है। वहीं त्योहारों के दौरान भी आमजन उनके योगदान को नमन करता है। हर वर्ष पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन झिंझरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिसकर्मी शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदान को स्मरण करते हैं। शहीद पुलिसकर्मियों का त्याग आने वाली पीढिय़ों के लिए प्रेरणा है और समाज को सुरक्षित रखने में उनकी भूमिका सदैव अमूल्य रहेगी।