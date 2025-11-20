Patrika LogoSwitch to English

कटनी

तीन वेयरहाउस पर छापा, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध धान व्यापार का बड़ा नेटवर्क!

MP News: कटनी के कुठला थाना क्षेत्र की घटना, तीन वेयरहाउस पर मारा छापा, भारी मात्रा में जब्त किया धान का स्टॉक

कटनी

image

Sanjana Kumar

Nov 20, 2025

Raid on three ware houses of katni MP

कटनी में तीन वेयरहाउस पर छापामारी की कार्रवाई के दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम। (फोटो: पत्रिका)

Katni News: कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बुधवार रात तीन बड़े वेयरहाउसों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। धान की अवैध खरीद–फरोख्त के शक के बाद की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने भारी मात्रा में धान का स्टॉक जब्त किया है। मामला बड़ा होने के कारण प्रशासनिक अमला पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुटा हुआ है। कृषि उपज मंडी के मंडी सचिव के अनुसार प्रशासनिक टीम ने कृष्णा वेयरहाउस, महादेव मधुर वेयरहाउस और श्री निवास वेयरहाउस में दबिश दी।

80 से ज्यादा धान के कट्टे मिले

जांच के दौरान 80 से अधिक धान के कट्टे मिले, जिनकी वैधता संदिग्ध प्रतीत हो रही है। वहीं, मौके पर उत्तर प्रदेश के ट्रक खड़े मिलने से संदेह और गहरा हो गया है कि धान की अवैध आवाजाही हो रही थी।

संयुक्त टीम शामिल, सभी दस्तावेजों की जांच जारी

इस कार्रवाई में तहसीलदार, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, मंडी सचिव, राज्य विभाग की संयुक्त टीम सक्रिय रही। सभी वेयरहाउस से मिले धान के दस्तावेज, बिल, स्टॉक बुक और संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि धान वैध खरीद का है या अवैध रूप से इकट्ठा किया गया था।

कुठला क्षेत्र के तीनों वेयरहाउस जांच के घेरे में

तीनों वेयरहाउस कुठला थाना क्षेत्र में स्थित हैं और लंबे समय से इनके कामकाज पर संदेह जताया जा रहा था। प्रशासन अब स्टॉक की मात्रा, धान के स्रोत, परिवहन और बिक्री के दस्तावेजों को खंगालने में जुटा है। प्रशासन का कहना है कि यह मामला बड़ा और संवेदनशील है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि धान का स्टॉक वैध था या यह अवैध धान व्यापार का नेटवर्क है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही पूरी कार्रवाई पर जनता और किसानों की नजरें टिकी हुई हैं।

