तीन वेयरहाउस पर छापा, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध धान व्यापार का बड़ा नेटवर्क!

कटनी में तीन वेयरहाउस पर छापामारी की कार्रवाई के दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम। (फोटो: पत्रिका)
Katni News: कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बुधवार रात तीन बड़े वेयरहाउसों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। धान की अवैध खरीद–फरोख्त के शक के बाद की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने भारी मात्रा में धान का स्टॉक जब्त किया है। मामला बड़ा होने के कारण प्रशासनिक अमला पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुटा हुआ है। कृषि उपज मंडी के मंडी सचिव के अनुसार प्रशासनिक टीम ने कृष्णा वेयरहाउस, महादेव मधुर वेयरहाउस और श्री निवास वेयरहाउस में दबिश दी।
जांच के दौरान 80 से अधिक धान के कट्टे मिले, जिनकी वैधता संदिग्ध प्रतीत हो रही है। वहीं, मौके पर उत्तर प्रदेश के ट्रक खड़े मिलने से संदेह और गहरा हो गया है कि धान की अवैध आवाजाही हो रही थी।
इस कार्रवाई में तहसीलदार, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, मंडी सचिव, राज्य विभाग की संयुक्त टीम सक्रिय रही। सभी वेयरहाउस से मिले धान के दस्तावेज, बिल, स्टॉक बुक और संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि धान वैध खरीद का है या अवैध रूप से इकट्ठा किया गया था।
तीनों वेयरहाउस कुठला थाना क्षेत्र में स्थित हैं और लंबे समय से इनके कामकाज पर संदेह जताया जा रहा था। प्रशासन अब स्टॉक की मात्रा, धान के स्रोत, परिवहन और बिक्री के दस्तावेजों को खंगालने में जुटा है। प्रशासन का कहना है कि यह मामला बड़ा और संवेदनशील है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि धान का स्टॉक वैध था या यह अवैध धान व्यापार का नेटवर्क है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही पूरी कार्रवाई पर जनता और किसानों की नजरें टिकी हुई हैं।
