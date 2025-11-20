तीन वेयरहाउस पर छापा, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध धान व्यापार का बड़ा नेटवर्क!

तीनों वेयरहाउस कुठला थाना क्षेत्र में स्थित हैं और लंबे समय से इनके कामकाज पर संदेह जताया जा रहा था। प्रशासन अब स्टॉक की मात्रा, धान के स्रोत, परिवहन और बिक्री के दस्तावेजों को खंगालने में जुटा है। प्रशासन का कहना है कि यह मामला बड़ा और संवेदनशील है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि धान का स्टॉक वैध था या यह अवैध धान व्यापार का नेटवर्क है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही पूरी कार्रवाई पर जनता और किसानों की नजरें टिकी हुई हैं।