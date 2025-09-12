जमीन पर बैठीं गभवर्ती, कुर्सियों से गायब ‘भगवान’, आईसीयू में स्तनपान करवाने गैलरी में होता है इंतजार

कटनी. जिले में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायदों के बीच बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने का दावा कर रहे जनप्रतिनिधि और अफसर वर्तमान में उपलब्ध जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं के चलते अस्पताल को खुद इलाज की दरकार हैं। यहां गर्भवती व प्रसूताओं के लिए बेहतर इंतजाम हैं। बाल व नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती मासूम बच्चे के परिजन बाहर परेशानियों से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि अस्पताल में न तो अपने कक्षों में डॉक्टर उपलब्ध हो रहे हैं और न ही मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल रहा है। पत्रिका टीम ने अस्पताल का जायजा लिया तो ढेरों खामियां नजर आईं।

जिला अस्पताल में प्रवेश करते ही पंजीयन काउंटर पर मरीजों की कतार लगी रही। बुजुर्ग, बुखार पीडि़त युवा, महिलाएं सभी एक कतार में नजर आए। आगे बढ़ते ही डॉक्टरों के कक्ष का नजारा अलग ही रहा। अधिकांश कक्ष के बाहर मरीज तो मिले लेकिन डॉक्टर नजर नहीं आए। नर्स किसी डॉक्टर के वार्ड में राउंड पर होने का हवाला दे रही थीं तो कोई डॉक्टर के किसी जरूरी काम से कुछ समय के लिए जाना बता रहा था। कतार में खड़े मरीज अपने मर्ज से राहत पाने के लिए डॉक्टर (धरती के भगवान) का इंतजार कर रहे थे।