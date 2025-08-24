हद दर्जे की लापरवाही: दाल-सब्जी रहती है पतली, थाली की बजाय हाथों में दिया जा मरीजों को भोजन

कटनी. जिला चिकित्सालय में तीन से चार जिलों कटनी, सतना, मैहर, उमरिया, पन्ना आदि के आते हैं। प्रतिदिन एक हजार के ऊपर ओपीडी पहुंच रही है। 350 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या हर रोज 125 से अधिक है। भर्ती मरीजों की न सिर्फ समय पर समुचित इलाज कराया जाना है बल्कि उन्हें गुणवत्तायुक्त भोजन भी मुहैया कराया जाना है, जिसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है। पहले कई साल से जिला अस्पताल प्रबंधन ही रसाई का काम संभाल रहा था, लेकिन अब जुलाई माह मेसर्स रघुकुल सामाजिक सेवा एवं मानव कल्याण संस्थान शहडोल को काम सौंपा गया है।

संस्था द्वारा भर्ती मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं निविदा शर्तों के अनुसार भोजन नहीं मुहैया कराया जा रहा। इस पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. यशवंत वर्मा ने संस्थान के संचालक राज तिवारी को नोटिस थमाया है। नोटिस जारी कर दो दिवस में जवाब तलब किया है। मरीजों की सुविधाओं में अनदेखी का सिलसिल निजी एजेंसी के हाथों जिम्मेदार सौंपने के बाद भी जारी है।