जेल में क्षमता से अधिक कैदी, नहीं हो रहा संत्री पहरा, जेलर व डिप्टी जेलर के पद वर्षों से खाली

बालमीक पांडेय@ कटनी. जिले में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हत्या, लूट, डकैती का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, मानव तस्करी, अवैध मादक पदार्थ व शराब तस्करी सहित अन्य अपराध हो रहे हैं। जिले में अपराध की तासीर कैसी है यह जेल के हालात बयां करते हैं। बढ़ते अपराध का आलम यह है कि क्षमता से अधिक कैदी हैं। जिला जेल में सुविधाएं व स्टॉफ दोनों कम हैं। इसका असर सीधे जिला जेल झिंझरी की स्थिति पर साफ दिखाई दे रहा है।

वर्ष 1992 में सब जेल के रूप में शुरू हुई यह जेल वर्ष 2014 में जिला जेल में तब्दील हुई, लेकिन तब से आज तक यहां पर्याप्त स्टॉफ की तैनाती नहीं की जा सकी है। स्थिति यह है कि 26 सितंबर 2024 से जेलर का पद खाली है, जबकि अक्टूबर 2022 से डिप्टी जेलर का पद भी रिक्त है। जिम्मेदार पदों के लंबे समय से खाली रहने से जेल की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ा है और प्रबंधन दबाव में काम करने को मजबूर है।