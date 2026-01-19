ग्रीन कटनी के दावे हवा-हवाई, डिवाइडर से गायब ग्रीनरी, उठ रहा धूल का गुबार

कटनी. शहर को हरित बनाने के दावों की हकीकत बस स्टैंड से चाका तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर साफ देखी जा सकती है। करीब तीन किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर बने डिवाइडर आज सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। जिन डिवाइडरों पर हरियाली नजर आनी चाहिए थी, वहां अब न पौधे हैं और न ही उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की जालियां। नतीजा यह है कि पूरे क्षेत्र में दिनभर धूल का गुबार उड़ता रहता है और लोग प्रदूषण के बीच जीने को मजबूर हैं।

नगरनिगम द्वारा बीते वर्षों में इस मार्ग पर ग्रीनरी विकसित करने के उद्देश्य से पौधरोपण कराया गया था। पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की जालियां भी लगाई गई थीं, लेकिन देखरेख के अभाव में पौधे सूख गए और कई स्थानों से जालियां भी गायब हो गईं। जानकारों का कहना है कि पौधरोपण के बाद नियमित निगरानी और रखरखाव नहीं होने से लाखों रुपये की यह योजना पूरी तरह बर्बाद हो गई।