एमपी में भड़का सिंधी समाज, पाकिस्तानी बताने और इष्ट देव के प्रति अपशब्दों के प्रयोग पर जताया गुस्सा

Katni- मध्यप्रदेश में सिंधी समाज भड़का हुआ है। छत्तीसगढ़ के एक नेता ने समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसने न केवल सिं​धी समाज को पाकिस्तानी बताया बल्कि उनके इष्ट देव भगवान झूलेलाल के लिए भी अपशब्दोें का प्रयोग किया। इसके खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदेश के कटनी में भी सिंधी समाज ने ज्ञापन सौंपकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। सिंधी समाज ने विधायक संदीप जायसवाल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भावनाओं से अवगत कराया।