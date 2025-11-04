Patrika LogoSwitch to English

कटनी

एमपी में भड़का सिंधी समाज, पाकिस्तानी बताने और इष्ट देव के प्रति अपशब्दों के प्रयोग पर जताया गुस्सा

Katni- पाकिस्तानी बताने और इष्ट देव को अपशब्द पर कटनी में सिंधी समाज ने जताया गुस्सा

कटनी

image

Nov 04, 2025

Sindhi community angry over being called a Pakistani and using abusive language against the deity

पाकिस्तानी बताने और इष्ट देव को अपशब्द पर सिंधी समाज ने कटनी में जताया गुस्सा- photo patrika

Katni- मध्यप्रदेश में सिंधी समाज भड़का हुआ है। छत्तीसगढ़ के एक नेता ने समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसने न केवल सिं​धी समाज को पाकिस्तानी बताया बल्कि उनके इष्ट देव भगवान झूलेलाल के लिए भी अपशब्दोें का प्रयोग किया। इसके खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदेश के कटनी में भी सिंधी समाज ने ज्ञापन सौंपकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। सिंधी समाज ने विधायक संदीप जायसवाल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भावनाओं से अवगत कराया।

कटनी के समस्त सिंधी समाज ने लामबंद होकर मुड़वारा विधानसभा के विधायक संदीप जायसवाल के माध्यम से एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी, एएसपी संतोष डेहरिया को ज्ञापन सौंपा। इसमें छत्तीसगढ़ कांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समाज में वैमनस्यता फैलाने के आरोप लगाते हुए उसपर कार्रवाई की मांग की गई है।

कटनी सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि 26 अक्टूबर को अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल के प्रति अभद्र एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण सिंधी समाज को “पाकिस्तानी” बताते हुए अपमानित किया।

महापुरुषों एवं आराध्य देवताओं पर अभद्र टिप्पणी

ज्ञापन में कहा गया है कि बघेल ने अपने वीडियो में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय, भगवान श्रीराम एवं अग्रवाल समाज के आराध्य महाराज अग्रसेन के प्रति भी आपत्तिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी की है। इस कृत्य से न केवल सिंधी समाज, बल्कि समूचे कटनी जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाएं आहत हुई हैं।

धार्मिक उन्माद भड़काने का आरोप

सिंधी समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि अमित बघेल द्वारा दिया गया यह वक्तव्य समाज में वैमनस्यता फैलाने, धार्मिक उन्माद भड़काने और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास है। इस बयान ने राज्य की कानून-व्यवस्था और सामाजिक समरसता को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके लिए अमित बघेल पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई, तो सिंधी समाज अन्य समाजों के सहयोग से प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा।

अमित बघेल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) 1980 की धारा 3 सहपठित धारा 2 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। सिंधी समाज की ओर से विधायक संदीप जायसवाल, संजय जीवनानी अध्यक्ष सिंधु नौजवान मंडल, चेतन हिंदूजा, गोविंद सचदेवा द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया।

इन संगठनों ने किया प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन का सिंधु सेवा समिति, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, पूज्य सेंट्रल पंचायत माधवनगर, पूज्य सेंट्रल पंचायत शांतिनगर, वरुण संस्था, मित्तल एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी, सिंधी भावरन ग्रुप, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, झूलेलाल सेवा समिति, यादव समाज, व्यापारी संघ सहित अन्य समाज व संगठनों ने समर्थन किया।

