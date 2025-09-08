मिसाल: 407 पंचायतों में से 36 ऐसी जिनमें गर्भवती-प्रसूता व शिशु की नहीं हुई मौत, मिलेगा विशेष सम्मान

बालमीक पांडेय @ कटनी. विवाह के बाद हर दंपत्ति व उनके परिवारजनों का सपना होता है कि उनके घर में सुंदर किलकारी गूंजे। महिला के गर्भधारण करते ही सदस्यों में खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन नौ माह तक गर्भ में बच्चे को रखने वाली प्रसूता बच्चे को जन्म देते समय काल कलवित हो जाए या फिर नवजात दम तोड़ दे तो फिर सारी खुशियां गम में बदल जाती हैं। जिले व प्रदेश में मातृ व शिशु की मृत्यु न हो, इसके लिए कवायद चल रही है। विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। गर्भधारण से लेकर प्रसव व 5 साल तक के बच्चों की निगरानी हो रही है। इसका परिणाम यह सामने आया है कि जिले कि 407 ग्राम पंचायतों में से 36 ग्राम पंचायतें मिसाल बनकर सामने आई हैं।

36 ग्राम पंचायतों एक साल में एक भी मातृ व शिशु मृत्यु दर्ज नहीं की गई। ऐसी पंचायतों की टीम को आगामी दिनों में भोपाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग एक अप्रेल 2024 से 31 मार्च 2025 तक यह डाटा तैयार किया है कि कितनी मातृ मृत्यु दर्ज की गई हैं व कितनी 0 से 5 साल तक शिशु मृत्य हैं। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 11 महिला की मौत हो गई है। वहीं 170 बच्चों ने अबतक दम तोड़ दिया है। हालांकि जिले में निगरानी के चलते मातृ व शिशु मृत्युदर का आंकड़ा घटा है, जो राहत की खबर है।