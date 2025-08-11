11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

शेड से टपकता पानी, रिसती दीवारें और सड़ती फ्लोरिंग, खेल का मैदान बना खतरे का अड्डा

बैडमिंटन, कबड्डी और कुश्ती कोर्ट की हालत जर्जर, कोर्ट पर चोट के डर से लडखड़़ाते हैं कदम

कटनी

Balmeek Pandey

Aug 11, 2025

sports complex in very bad condition
sports complex in very bad condition

कटनी. शहर का एकमात्र माधवनगर सर्किट हाउस के समीप स्थित खेल परिसर इस समय पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। खिलाडिय़ों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलना चाहिए, वहां वे हर रोज जान जोखिम में डालकर अभ्यास करने को मजबूर हैं। जर्जर छतों से टपकता पानी, रिसती दीवारें, सड़ते गद्दे और अब कोर्ट की खतरनाक स्थिति ने खिलाडिय़ों की शारीरिक और मानसिक परीक्षा शुरू कर दी है।
सबसे गंभीर स्थिति बैडंिटटन कोर्ट है। बारिश के मौसम में यहां की स्थिति खेत से भी बदतर हो जाती है। जगह-जगह फिसलन और पानी भरने से खिलाडि़ों को अभ्यास व खेलने में भारी परेशानी होती है। खिलाडिय़ों ने बताया कि जब दौड़ते हैं तो हर कदम पर लगता है जैसे पैर मुड़ जाएगा, घुटनों में झटका लगता है और मन में डर बैठ जाता है कि कहीं आज चोट न लग जाए। बैडमिंटन कोर्ट में पानी टपकने से वुडन फ्लोरिंग पूरी तरह से सड़ रहा है। खिलाड़ी रोज़ डस्टबिन और टॉवेल लगाकर पानी सुखाते हैं, ताकि गिरने से बच सकें। जहां एक ओर सरकारें खेलो इंडिया जैसे अभियानों से खिलाडिय़ों को बढ़ावा देने की बात करती हैं, वहीं जमीनी स्तर पर कटनी जैसे जिलों में खिलाड़ी पीड़ा और जोखिम के साथ मैदान में उतरने को मजबूर हैं।

टूरिस्ट वीजा में काट रहा था दुबई में फरारी, कट्टा तलाशने कोशिशें जारी, बदमाश ने उगले ये राज

फिसलकर गिर रहे खिलाड़ी

यहां तक कि ट्रैक की ऊपरी सतह पर कई जगहों गैप हो गया जिससे खिलाड़ी रनिंग करते वक्त फिसलकर घायल हो रहे हैं। कई खिलाडिय़ों को घुटनों और टखनों में गंभीर चोटें आ चुकी हैं। बावजूद इसके, उन्हें अभ्यास जारी रखना पड़ता है क्योंकि प्रतियोगिताएं सिर पर हैं और विकल्प कोई नहीं। स्थानीय खिलाडिय़ों का कहना है पैर फिसलते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, कई बार रैकेट छूट जाता है। डर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है।

कबड्डी और कुश्ती गद्दे हो रहे बेकार

बारिश के पानी से कबड्डी और कुश्ती के गद्दे भीग गए हैं, जिससे वे फफूंद से भर गए हैं। खिलाडिय़ों को त्वचा संबंधी बीमारियों का डर सता रहा है। गद्दों की गंध से भी मुश्किल होती है, लेकिन न कोई कार्रवाई हो रही है, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था।

बछड़े को बचाने का दुस्साहस चरवाहे को पड़ा भारी, बाघ ने हमला कर उतारा मौत के घाट

बिजली की व्यवस्था भी बनी जानलेवा

रिसते पानी की वजह से बिजली के बोर्डों में करंट आने का खतरा बना हुआ है। दीवारों से पानी बहता हुआ बोर्डों तक पहुंच रहा है, लेकिन न खेल विभाग और न ही जिला प्रशासन मरम्मत के लिए कोई कदम उठा रहा है। यहां के एग्जास्ट फैन भी ठीक से काम नहीं कर रहे। पयाप्त रोशनी की भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा खिलाडिय़ों के लिए आने वाली सामग्री भी खराब हो रही है।

फाइलों में फंसा सुधार प्रस्ताव

खेल परिसर की मरम्मत के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, लेकिन बजट को स्वीकृति नहीं मिली है। नतीजा यह है कि सुधार कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। खिलाड़ी और कोच लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न तो खेल विभाग के अधिकारी सक्रिय हो रहे हैं, न ही पुलिस व जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। जनप्रतिनिधियों को तो मानो कोई सरोकार ही नहीं है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 09:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / शेड से टपकता पानी, रिसती दीवारें और सड़ती फ्लोरिंग, खेल का मैदान बना खतरे का अड्डा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.