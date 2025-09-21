बगैर बिल के पहुंचा था ट्रकों से माल, जीएसटी ने लगाई 45 लाख रुपए की लगी तगड़ी पेनाल्टी

कटनी. जीएसटी की चोरी करते हुए मुनाफा कमाने के लिए बगैर बिल और बिल्टी के कच्चे बिलों पर कटनी जिला सहित आसपास के जिलों में कपड़ा, परचून, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पान मसाला, कपड़े सहित अन्य कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जनता से हर बिल में जीएसटी वसूलने वाले करोबारी सरकार से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसका खुलासा स्टेट जीएसटी टीम द्वारा की गई कार्रवाई से हुआ है।

जानकारी के अनुसार स्टेट जीएसटी की टीम ने कोतवाली व कुठला थाना क्षेत्र में नंद ट्रांसपोर्ट और मऊरानीपुर ट्रांसपोर्ट से 4 ट्रक जब्त व एक ट्रक अनिल कुशवाहा का जब्त कर थाने में खड़े कराए थे। इन ट्रकों में लोड सामग्री जांच दो सप्ताह तक चली। जांच के बाद कारोबारियों की बड़ी गड़बड़ी सामने आई। बगैर बिल और बिल्टी के कच्चे बिलों पर कारोबार करने वाले कारोबारियों को पकड़ा गया। तीनों ही ट्रांसपोर्टरों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 10 लाख रुपए की टैक्स पेनाल्टी लगाई गई। वहीं 5 दिन के पॉवर में चार जिलों में 14 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए की बड़ी पेनाल्टी की कार्रवाई की गई।