बगैर बिल के पहुंचा था ट्रकों से माल, जीएसटी ने लगाई 45 लाख रुपए की लगी तगड़ी पेनाल्टी

कटनी. जीएसटी की चोरी करते हुए मुनाफा कमाने के लिए बगैर बिल और बिल्टी के कच्चे बिलों पर कटनी जिला सहित आसपास के जिलों में कपड़ा, परचून, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पान मसाला, कपड़े सहित अन्य कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जनता से हर बिल में जीएसटी वसूलने वाले करोबारी सरकार से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसका खुलासा स्टेट जीएसटी टीम द्वारा की गई कार्रवाई से हुआ है।
जानकारी के अनुसार स्टेट जीएसटी की टीम ने कोतवाली व कुठला थाना क्षेत्र में नंद ट्रांसपोर्ट और मऊरानीपुर ट्रांसपोर्ट से 4 ट्रक जब्त व एक ट्रक अनिल कुशवाहा का जब्त कर थाने में खड़े कराए थे। इन ट्रकों में लोड सामग्री जांच दो सप्ताह तक चली। जांच के बाद कारोबारियों की बड़ी गड़बड़ी सामने आई। बगैर बिल और बिल्टी के कच्चे बिलों पर कारोबार करने वाले कारोबारियों को पकड़ा गया। तीनों ही ट्रांसपोर्टरों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 10 लाख रुपए की टैक्स पेनाल्टी लगाई गई। वहीं 5 दिन के पॉवर में चार जिलों में 14 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए की बड़ी पेनाल्टी की कार्रवाई की गई।
एसटीओ को 3 सितंबर से चार सितंबर तक वाहनों की जांच करने के लिए पॉवर मिले थे। जिसमें कटनी सहित जबलपुर, मंडला व नरसिंहपुर शामिल था। इस जांच के दौरान एसटीओ के नेतृत्व में 45 गाडिय़ों की जांच की गई। 14 गाडिय़ों में लोड सामग्री में व्यापक गड़बड़ी पाई गई। बगैर-बिल बिल्टी के कारोबार होना पाया गया। इस दौरान 45 लाख रुपए की टेक्स पेनाल्टी जमा कराई गई, जो एक पॉवर में जांच के बाद प्रदेश में सर्वाधिक है।
जानकारी के अनुसार एसटीओ स्टेट जीएसटी चंद्रकुंवर सिंह की मौजूदगी में वीडियोग्रॉफी कराते हुए ट्रकों की जांच कराई गई है। टीम द्वारा ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 3927, ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 6156, ट्रक क्रमांक एमपी 16 एच 1498, आरजे 05 जीबी 6054 की जांच कराई गई। इन ट्रकों में कपड़ा, कंबल, सौंदर्य प्रसाधन, परचून आदि की सामग्री लोड थी। एक-एक कॉर्टन खोलकर बिलों से मिलान कराया गया, जिसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई।
कटनी में नंद ट्रांसपोर्ट, मऊरानी ट्रांसपोर्ट व अनिल कुशवाहा के पांच ट्रक जब्त किए गए थे। जांच के दौरान बगैर बिल के कारोबार होना सामने आया। इन पर 10 लाख रुपए की टैक्स पेनाल्टी लगाई गई है। पांच दिन के पॉवर में 14 ट्रकों में लोड माल में गड़बड़ी पाए जाने पर 45 लाख रुपए की टैक्स पेनाल्टी जमा कराई गई है।
चंद्रकुंवर सिंह, एसटीओ स्टेट जीएसटी।