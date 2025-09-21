Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

बगैर बिल के पहुंचा था ट्रकों से माल, जीएसटी ने लगाई 45 लाख रुपए की लगी तगड़ी पेनाल्टी

पांच दिन के पावर में स्टेट जीएसटी की टीम ने की 45 गाडिय़ों की जांच, 14 में मिली गडबड़ी

कटनी

Balmeek Pandey

Sep 21, 2025

State GST imposed a penalty of forty-five lakh rupees
State GST imposed a penalty of forty-five lakh rupees

कटनी. जीएसटी की चोरी करते हुए मुनाफा कमाने के लिए बगैर बिल और बिल्टी के कच्चे बिलों पर कटनी जिला सहित आसपास के जिलों में कपड़ा, परचून, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पान मसाला, कपड़े सहित अन्य कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जनता से हर बिल में जीएसटी वसूलने वाले करोबारी सरकार से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसका खुलासा स्टेट जीएसटी टीम द्वारा की गई कार्रवाई से हुआ है।
जानकारी के अनुसार स्टेट जीएसटी की टीम ने कोतवाली व कुठला थाना क्षेत्र में नंद ट्रांसपोर्ट और मऊरानीपुर ट्रांसपोर्ट से 4 ट्रक जब्त व एक ट्रक अनिल कुशवाहा का जब्त कर थाने में खड़े कराए थे। इन ट्रकों में लोड सामग्री जांच दो सप्ताह तक चली। जांच के बाद कारोबारियों की बड़ी गड़बड़ी सामने आई। बगैर बिल और बिल्टी के कच्चे बिलों पर कारोबार करने वाले कारोबारियों को पकड़ा गया। तीनों ही ट्रांसपोर्टरों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 10 लाख रुपए की टैक्स पेनाल्टी लगाई गई। वहीं 5 दिन के पॉवर में चार जिलों में 14 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए की बड़ी पेनाल्टी की कार्रवाई की गई।

4 दिन के पॉवर में बनी पेनाल्टी

एसटीओ को 3 सितंबर से चार सितंबर तक वाहनों की जांच करने के लिए पॉवर मिले थे। जिसमें कटनी सहित जबलपुर, मंडला व नरसिंहपुर शामिल था। इस जांच के दौरान एसटीओ के नेतृत्व में 45 गाडिय़ों की जांच की गई। 14 गाडिय़ों में लोड सामग्री में व्यापक गड़बड़ी पाई गई। बगैर-बिल बिल्टी के कारोबार होना पाया गया। इस दौरान 45 लाख रुपए की टेक्स पेनाल्टी जमा कराई गई, जो एक पॉवर में जांच के बाद प्रदेश में सर्वाधिक है।

शहर को मिलेगी पेयजल समस्या से निजात: 52.53 करोड़ की अमृत 2.0 वॉटर सप्लाई परियोजना को मिली स्वीकृति

इन ट्रकों की हुई है जांच

जानकारी के अनुसार एसटीओ स्टेट जीएसटी चंद्रकुंवर सिंह की मौजूदगी में वीडियोग्रॉफी कराते हुए ट्रकों की जांच कराई गई है। टीम द्वारा ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 3927, ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 6156, ट्रक क्रमांक एमपी 16 एच 1498, आरजे 05 जीबी 6054 की जांच कराई गई। इन ट्रकों में कपड़ा, कंबल, सौंदर्य प्रसाधन, परचून आदि की सामग्री लोड थी। एक-एक कॉर्टन खोलकर बिलों से मिलान कराया गया, जिसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई।

वर्जन
कटनी में नंद ट्रांसपोर्ट, मऊरानी ट्रांसपोर्ट व अनिल कुशवाहा के पांच ट्रक जब्त किए गए थे। जांच के दौरान बगैर बिल के कारोबार होना सामने आया। इन पर 10 लाख रुपए की टैक्स पेनाल्टी लगाई गई है। पांच दिन के पॉवर में 14 ट्रकों में लोड माल में गड़बड़ी पाए जाने पर 45 लाख रुपए की टैक्स पेनाल्टी जमा कराई गई है।
चंद्रकुंवर सिंह, एसटीओ स्टेट जीएसटी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 08:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बगैर बिल के पहुंचा था ट्रकों से माल, जीएसटी ने लगाई 45 लाख रुपए की लगी तगड़ी पेनाल्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.