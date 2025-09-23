चुनौतियों को बनाया ताकत, चिकित्सा-सेवा में मिसाल बन रहीं डॉ. सोंधिया

कटनी. जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां ही यदि किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं, तो वह इंसान समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। नई बस्ती निवासी डॉ. आरती सोंधिया ऐसी ही मिसाल हैं। बचपन से ही पोलियो जैसी बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना संजोया और उसे पूरा कर दिखाया। आज वे जिला अस्पताल कटनी में पदस्थ हैं और हर दिन 100 से 150 महिलाओं-युवतियों का उपचार कर रही हैं। डॉ. आरती ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का निश्चय किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1996 में जबलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की उपाधि प्राप्त की। 2006 से वे निरंतर महिला स्वास्थ्य सेवा में जुटी हुई हैं।