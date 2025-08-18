Breaking: हरियाणा में 1.20 लाख में बेची गई किशोरी, मास्टर माइंड द्वारा कराया गया जबरन विवाह

कटनी. रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ मानव तस्करी, बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किशोरी को उसकी सहेली की मां ने हरियाणा में 1 लाख 20 हजार रुपए में बेचकर जबरन विवाह करा दिया। इस घिनौने कांड में आरोपी महिला ने खुद को किशोरी की मां और एक अन्य व्यक्ति को मामा बनाकर सौदा किया। 15 दिन तक किशोरी के घर न लौटने पर परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मानव तस्करी का यह गंभीर मामला उजागर हुआ।
रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने की सूचना पर उसके माता-पिता ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। परिजनों ने बताया कि किशोरी अपनी सहेली के घर अक्सर जाया करती थी। जब वह 15 दिनों तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने सीएसपी नेहा पच्चीसिया से गुहार लगाई। सीएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कराई। 5 अगस्त को रंगनाथ नगर थाने में किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज किया गया और तलाश शुरू की गई।
पुलिस ने किशोरी की सहेली की मां सपना गुर्जर (35) निवासी बंधवा टोला, मूल निवासी राजस्थान से पूछताछ की। पूछताछ में सपना पहले गुमरा करती फिर सख्ती से पूछताछ में अपनी काली करतूत उगल दी। उसने बताया कि उसने हरियाणा के एक युवक के साथ मिलकर किशोरी को 1 लाख 20 हजार रुपए में बेच दिया और उसका जबरन विवाह करा दिया है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा के हूडल जिला पलवल में छापा मारा, जहां किशोरी रॉबी जाट (25) के कब्जे में मिली। पूछताछ में रॉबी ने बताया कि उसने सपना गुर्जर और कथित मामा को 1 लाख 20 हजार रुपए देकर किशोरी से विवाह किया था। किशोरी पिछले 8 दिनों से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉबी उसे रोक रहा था। पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराया और रॉबी को गिरफ्तार कर कटनी लाया गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि सपना गुर्जर किशोरियों को बेचकर जबरन शादी कराने का एक गिरोह चला रही थी। इस मामले में झांसी व हरियाणा क्षेत्र के दो अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने सपना गुर्जर और रॉबी जाट के खिलाफ मानव तस्करी, बलात्कार, अपहरण, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 12 अगस्त को सपना गुर्जर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, 14 अगस्त को रॉबी जाट को कोर्ट में पेश किया गया और उसे भी जेल भेजा गया। किशोरी को सुरक्षित उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया है।
वर्जन
एक महिला ने एक युवक के साथ मिलकर किशोरी को हरियाणा में बेचकर विवाह करा दिया था। परिजनों की शिकायत पर मानव तस्करी के इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। बेचने वाली महिला व शादी करने वाले युवक को जेल भेज दिया गया है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
नेहा पच्चीसिया, सीएसपी।