Breaking: हरियाणा में 1.20 लाख में बेची गई किशोरी, मास्टर माइंड द्वारा कराया गया जबरन विवाह

कटनी. रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ मानव तस्करी, बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किशोरी को उसकी सहेली की मां ने हरियाणा में 1 लाख 20 हजार रुपए में बेचकर जबरन विवाह करा दिया। इस घिनौने कांड में आरोपी महिला ने खुद को किशोरी की मां और एक अन्य व्यक्ति को मामा बनाकर सौदा किया। 15 दिन तक किशोरी के घर न लौटने पर परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मानव तस्करी का यह गंभीर मामला उजागर हुआ।

रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने की सूचना पर उसके माता-पिता ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। परिजनों ने बताया कि किशोरी अपनी सहेली के घर अक्सर जाया करती थी। जब वह 15 दिनों तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने सीएसपी नेहा पच्चीसिया से गुहार लगाई। सीएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कराई। 5 अगस्त को रंगनाथ नगर थाने में किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज किया गया और तलाश शुरू की गई।