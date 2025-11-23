Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

Rape: किशोरी कराने पहुंची सोनोग्रॉफी तो पता चला है गर्भवती, दिया बच्ची को जन्म

आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज, बीना में हुई थी बलात्कार की वारदात, कोतवाली में एफआइआर के बाद भेजी गई जांच डायरी

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 23, 2025

Rape news

प्रतीकात्मक तस्वीर।

कटनी. एक पखवाड़ा पहले जिला अस्पताल में किशोरी पेटदर्द के कारण सोनोग्रॉफी कराने के लिए पहुंची तो पता चला कि वह गर्भवती है। जिला अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया तो पता चला कि एसके साथ बीना में उसके साथ रिश्तेदार ने बलात्कार किया है। वहीं किशोरी ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज करते हुए जांच डायरी बीना पुलिस को सौंप दी है व किशोरी को शहर के एक आश्रय गृह में रुकवाया गया है।
जानकारी के अनुसार 15 दिवस पर एक 16 वर्षीय किशोरी को पेट में दर्द था। वह सोनोग्रॉफी कराने के लिए पहुंची। जब चिकित्सक ने सोनोग्रॉफी की तो पता चला कि उसके पेट में आठ माह का गर्भ है और कुछ ही दिन में प्रसव होने की संभावना है। किशोरी के गर्भवती होने पर डॉक्टर ने मामले की गंभीरता को समझा और तत्काल जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी।

गुपचुप सडक़ों की जांच: घटिया सडक़ों के परीक्षण में सख्ती या खानापूर्ति!, कटनी में विशेष निगरानी

सूचना पर पहुंची पुलिस

जिला अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और किशोरी से पूछताछ शुरू की। किशोरी को जिला अस्पताल में ही भर्ती कराया गया, जहां पर उसने 18 नवंबर को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। किशोरी का सुरक्षित प्रसव कराने के बाद उसे अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसके परिजनों के न होने पर उसे एक आश्रय गृह में रुकवाया गया है।

हिरासत में अपचारी बालक

कोतवाली पुलिस के अनुसार किशोरी मजदूरी करने के लिए सागर-बीना गई हुई थी। यहां पर रिश्तेदार ने ही बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसने बच्ची को जन्म दिया है। बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अपचारी बालक है, जिसे बीना पुलिस अपने साथ ले गई है। चूंकि वारदात स्थल बीना है, इसलिए अब पूरे मामले की जांच वहां की पुलिस कर रही है।

करोड़ों के मंडी टैक्स में घालमेल: 40 करोड़ की बन रही वसूली, दिया सिर्फ 8 करोड़ का नोटिस

कराया जा रहा डीएनए

किशोरी के गर्भवती होने व बच्ची के जन्म देने के बाद पुलिस अब इस मामले में हर पहलु पर जांच कर रही है। इसमें पुलिस किशोरी, बच्ची व कथित आरोपी का रक्त सेम्पल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर मामले की और पुष्टी होगी। वहीं समाज में इस प्रकार की वारदातों से न सिर्फ रिश्ते तारतार हो रहे हैं बेटियां भी अपनों के बीच महफूज नहीं हैं।

वर्जन
एक किशोरी सोनोग्राफी कराने पहुंची थी, जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर जांच की गई। 18 नवंबर को उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। वारदात बीना की है। इसमें जीरो पर कायमी करते हुए जांच डायरी बीना थाना भेजी गई है। वहीं की पुलिस बलात्कार के आरोपी अपचारी बालक को हिरासत में ले गई है।
राखी पांडेय, टीआई कोतवाली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 06:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / Rape: किशोरी कराने पहुंची सोनोग्रॉफी तो पता चला है गर्भवती, दिया बच्ची को जन्म

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिस्प्ले में आने लगे थे रेड सिग्नल, कुछ समय न होती हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तो हो जाता क्रैश!

Helicopter makes emergency landing in Katni
कटनी

बिहार चुनाव ड्यूटी कर स्पेशल ट्रेन से लौट रहे सीआरपीएफ जवान की दो मैग्जीन चोरी

Two magazines of CRPF jawan stolen
कटनी

गुपचुप सडक़ों की जांच: घटिया सडक़ों के परीक्षण में सख्ती या खानापूर्ति!, कटनी में विशेष निगरानी

Road Pachwork news
कटनी

डॉक्टर दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट: मैं… एनआइए क्राइम ब्रांच का अफसर हूं, दिल्ली विस्फोट में हुआ है तुम्हारे नंबर का उपयोग

woman subjected to digital arrest then defrauded of more than 30 million rupees crime news noida
कटनी

बिलासपुर रेलखंड से जुड़ेगा कटनी ग्रेड सेपरेटर, एनकेजे को बाइपास कर निकलेंगी मालगाडिय़ां

Katni grade separator will be connected to Bilaspur railway section
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.