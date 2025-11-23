Rape: किशोरी कराने पहुंची सोनोग्रॉफी तो पता चला है गर्भवती, दिया बच्ची को जन्म

प्रतीकात्मक तस्वीर।
कटनी. एक पखवाड़ा पहले जिला अस्पताल में किशोरी पेटदर्द के कारण सोनोग्रॉफी कराने के लिए पहुंची तो पता चला कि वह गर्भवती है। जिला अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया तो पता चला कि एसके साथ बीना में उसके साथ रिश्तेदार ने बलात्कार किया है। वहीं किशोरी ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज करते हुए जांच डायरी बीना पुलिस को सौंप दी है व किशोरी को शहर के एक आश्रय गृह में रुकवाया गया है।
जानकारी के अनुसार 15 दिवस पर एक 16 वर्षीय किशोरी को पेट में दर्द था। वह सोनोग्रॉफी कराने के लिए पहुंची। जब चिकित्सक ने सोनोग्रॉफी की तो पता चला कि उसके पेट में आठ माह का गर्भ है और कुछ ही दिन में प्रसव होने की संभावना है। किशोरी के गर्भवती होने पर डॉक्टर ने मामले की गंभीरता को समझा और तत्काल जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी।
जिला अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और किशोरी से पूछताछ शुरू की। किशोरी को जिला अस्पताल में ही भर्ती कराया गया, जहां पर उसने 18 नवंबर को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। किशोरी का सुरक्षित प्रसव कराने के बाद उसे अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसके परिजनों के न होने पर उसे एक आश्रय गृह में रुकवाया गया है।
कोतवाली पुलिस के अनुसार किशोरी मजदूरी करने के लिए सागर-बीना गई हुई थी। यहां पर रिश्तेदार ने ही बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसने बच्ची को जन्म दिया है। बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अपचारी बालक है, जिसे बीना पुलिस अपने साथ ले गई है। चूंकि वारदात स्थल बीना है, इसलिए अब पूरे मामले की जांच वहां की पुलिस कर रही है।
किशोरी के गर्भवती होने व बच्ची के जन्म देने के बाद पुलिस अब इस मामले में हर पहलु पर जांच कर रही है। इसमें पुलिस किशोरी, बच्ची व कथित आरोपी का रक्त सेम्पल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर मामले की और पुष्टी होगी। वहीं समाज में इस प्रकार की वारदातों से न सिर्फ रिश्ते तारतार हो रहे हैं बेटियां भी अपनों के बीच महफूज नहीं हैं।
वर्जन
एक किशोरी सोनोग्राफी कराने पहुंची थी, जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर जांच की गई। 18 नवंबर को उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। वारदात बीना की है। इसमें जीरो पर कायमी करते हुए जांच डायरी बीना थाना भेजी गई है। वहीं की पुलिस बलात्कार के आरोपी अपचारी बालक को हिरासत में ले गई है।
राखी पांडेय, टीआई कोतवाली।
