Rape: किशोरी कराने पहुंची सोनोग्रॉफी तो पता चला है गर्भवती, दिया बच्ची को जन्म

कटनी. एक पखवाड़ा पहले जिला अस्पताल में किशोरी पेटदर्द के कारण सोनोग्रॉफी कराने के लिए पहुंची तो पता चला कि वह गर्भवती है। जिला अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया तो पता चला कि एसके साथ बीना में उसके साथ रिश्तेदार ने बलात्कार किया है। वहीं किशोरी ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज करते हुए जांच डायरी बीना पुलिस को सौंप दी है व किशोरी को शहर के एक आश्रय गृह में रुकवाया गया है।

जानकारी के अनुसार 15 दिवस पर एक 16 वर्षीय किशोरी को पेट में दर्द था। वह सोनोग्रॉफी कराने के लिए पहुंची। जब चिकित्सक ने सोनोग्रॉफी की तो पता चला कि उसके पेट में आठ माह का गर्भ है और कुछ ही दिन में प्रसव होने की संभावना है। किशोरी के गर्भवती होने पर डॉक्टर ने मामले की गंभीरता को समझा और तत्काल जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी।