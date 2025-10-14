आयुक्त से ट्रांसपोर्टरों ने कहा: 40 वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर पर सिर्फ श्रेय लेनी की राजनीति

कटनी. शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट नगर के अधूरे निर्माण को लेकर सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएम तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कारोबारी नगर निगम पहुंचकर आयुक्त तपस्या परिहार से चर्चा की। एक पत्र सौंपा और शहर के बढ़ते ट्रैफिक दबाव, वर्षों से लंबित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना और परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं का उल्लेख किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा पिछले 40 वर्षों से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की श्रेय लेने की राजनीति में उलझा हुआ है। इस दौरान शहर की जनसंख्या चार गुना बढ़ गई, कई व्यवसायियों ने व्यवसाय बदल लिया, कई अब जीवित नहीं रहे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ट्रांसपोर्टरों ने यहां तक कह दिया कि नगर निगम में ऐसा चल रहा है जैसे नेता अपनी जागीर से हिस्सा बांट रहे हों।

तिवारी ने कहा कि सरकारें और महापौर व आयुक्त बदलते रहे, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य अधूरा ही रहा। व्यापारी वर्ग जो टैक्स अदा करता है, बाहर से माल लाकर शासन को राजस्व प्रदान करता है, आज भी असुविधा झेल रहा है। चुनावों में परिवहन व्यवसायी वर्ग की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है, लेकिन चुनाव के बाद उनके मुद्दों को भुला दिया जाता है। इस बार पहली बार किसी आइएएस अधिकारी को नगर निगम कमिश्नर के रूप में जिम्मेदारी मिली है, जिससे शहर के विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कमिश्नर स्वयं शहर के विभिन्न मार्गों और यातायात की स्थिति का निरीक्षण करें और ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़े सभी पुराने पत्रों व प्रस्तावों का अवलोकन कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्णय लें, ताकि कटनी की यातायात समस्या का स्थाई समाधान संभव हो सके। इस पर आयुक्त ने कहा है कि दीपावली के बाद से आवश्यक प्रक्रिया की जाएगी। एक बैठक कर सभी मुद्दों पर चर्चा कर हल निकाला जाएगा।