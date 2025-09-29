व्हीलचेयर पर भी मिसाल: 30 वर्षों में सैकड़ों महिलाओं-बेटियों की संवारी जिंदगी

कटनी. कहते हैं कि अगर मन में कर गुजरने का जज्बा हो तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। नई बस्ती निवासी सुश्री मीरा भार्गव इसकी जीती-जागती मिसाल हैं। 11 वर्ष की उम्र में वायरल बुखार के कारण उनके शरीर का गर्दन से नीचे का हिस्सा शून्य हो गया था। चिकित्सकों ने बचने की कम उम्मीद जताई, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं और हिम्मत के साथ जीवन में आगे बढ़ीं। आज 15 वर्षों से व्हीलचेयर पर रहने के बावजूद उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। समाज में इनकी बतौर समाजसेवा छवि तो है साथ ही कवि व रचनाकार भी हैं। आज मीरा भार्गव कटनी में समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं, जो अपने संगठन के माध्यम से निरंतर समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

मीरा भार्गव ने सुदर्शन लेडीज क्लब कटनी (सुदर्शना महिला बाल विकास शिक्षा समिति) की स्थापना की जो 1 दिसंबर 1995 से निरंतर महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है। इस संगठन में वर्तमान में 150 महिला सदस्य सक्रिय हैं। जो समाजसेवा में हाथ बंटा रही हैं। संगठन ने पिछले 30 वर्षों में 65 जरुरतमंद बेटियों का विवाह, सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक मदद और स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराकर जीवन संवारने में मदद की। इस वर्ष पांच गरीब बेटियों की शादी में सहायता की गई। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाओं का ऑपरेशन कर जीवन बचाने में संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।