नवरात्र विशेष: इतिहास और आस्था से जुड़ा बिलहरी का मां चंडी मंदिर

कटनी. देशभर में शारदेय नवरात्र की आराधना धूमधाम से चल रही है। श्रद्धालु मां आदिशक्ति की भक्ति में डूबे हुए हैं और अलग-अलग ढंग से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। कटनी जिले से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक नगरी बिलहरी, जिसे प्राचीन काल में राजा कर्ण की राजधानी माना जाता था, आज भी अपनी आस्था और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां का मां चंडी मंदिर न सिर्फ धार्मिक मान्यता का केंद्र है बल्कि रहस्यमयी घटनाओं और दानशीलता की ऐतिहासिक कहानियों को भी संजोए हुए है।

मंदिर से जुड़ी लोककथाओं के अनुसार, राजा कर्ण प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व मां चंडी के मंदिर पहुंचते थे। वहां विशाल कढ़ाव में तेल खौलता रहता था। राजा कर्ण बिना भय के उसमें कूद जाते थे। इसके बाद माता चंडी उन पर अमृत छिडकक़र उन्हें जीवित कर देती थीं और वरदान स्वरूप ढाई मन सोना प्रदान करती थीं। राजा कर्ण प्रतिदिन इसमें से सवा मन सोना गरीबों को दान में दे दिया करते थे। इसी कारण वे दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए।