कटनी जंक्शन में ट्रेन के ऊपर चढ़ा युवक, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह करीब 3:30 बजे अफरा-तफरी मच गई। इस अफरा-तफरी की वजह एक युवक था, जो पहले ट्रेन और फिर स्टेशन के टावर पर चढ़ गया था। इस घटना से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। तत्काल नजदीकी पुलिश स्टेशन में मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घंटो की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। फिलहाल युवक के ऐसा करने के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है।