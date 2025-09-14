कटनी जंक्शन में ट्रेन के ऊपर चढ़ा युवक, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह करीब 3:30 बजे अफरा-तफरी मच गई। इस अफरा-तफरी की वजह एक युवक था, जो पहले ट्रेन और फिर स्टेशन के टावर पर चढ़ गया था। इस घटना से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। तत्काल नजदीकी पुलिश स्टेशन में मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घंटो की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। फिलहाल युवक के ऐसा करने के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है।
जानकारी के मुताबिक, रविवार तड़के करीब 3:30 बजे कटनी रेलवे स्टेशन पर अचानक अफरा-तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के ऊपर एक युवक चढ़ गया और फिर स्टेशन के टावर पर जा बैठा। घटना से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना से डायल-112 के आरक्षक सतीश कुमार सिंह और पायलट संजय पटेल, रेलवे पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा।
स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इतनी सुबह युवक का आसानी से स्टेशन परिसर में घुसना और ट्रेन पर चढ़ जाना सुरक्षा में गंभीर चूक है। घटना के समय रेलवे पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठे।