Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

‘मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर’, हाथ की हथेली पर नोट लिखकर युवक ने लगाई फांसी!

MP News: मृतक के बाएं हाथ की हथेली पर हिंदी में लिखा था, 'मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर हैं…बहोरीबंद'। मध्य प्रदेश के बहोरीबंद की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

कटनी

Akash Dewani

Sep 04, 2025

youth wrote note on his palm before hanging himself katni mp news
youth wrote note on his palm before hanging himself katni (Patrika.com)

MP News: कटनी के थाना क्षेत्र बहोरीबंद के डिहूटा गांव में मंगलवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक 33 साल के युवक ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पूरन लाल मेहरा के रूप में हुई है, जो सुमेरा मेहरा का पुत्र था। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे।

मृतक की हाथ की हथेली में लिखा था नोट

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक के बाएं हाथ की हथेली पर हिंदी में लिखा था, 'मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर … बहोरीबंद'। इस नोट के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक की हथेली पर लिखा नाम बैंक कर्मचारी का है।

ये भी पढ़ें

MP में महागठजोड़! कांग्रेस-जयस-करणी सेना साथ आए, भाजपा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव दागने की तैयारी
रतलाम
no confidence motion against District Panchayat President ratlam mp news

पुलिस ने दर्ज किया मर्ग, जांच शुरू

2 सितंबर की शाम करीब 6 बजे मृतक के पिता सुमेरा मेहरा (66) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र पूरन लाल मेहरा ने गांव के चिकना भरका के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार किया। मृतक के हाथ पर लिखे नोट के आधार पर पुलिस ने धारा 194 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरु कर दी है। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

सामने नहीं आया कारण

बैंक कर्मचारी के खिलाफ जांच मृतक द्वारा अपनी हथेली पर निजी बैंक के कर्मचारी राजपाल का नाम लिखे जाने के बाद पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में खास आक्रोश है। हालांकि, अभी तक की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार युवक ने यह आत्मघाती कदम किन कारणों के चलते उठाया है। क्षेत्र व जिले में निजी बैंकों की भरमार है, जहां पर लोन देने और फिर मोटी ब्याज के साथ वसूली का खेल होता है।

पुलिस ने कहा…

युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टार्टम कराया गया है। मर्ग प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जांच रिपोर्ट अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।- अखिलेश दाहिया, थाना प्रभारी, बहोरीबंद।

ये भी पढ़ें

MP को मिलेगा नया ‘नगर निगम’, जोड़े जाएंगे सीमा से लगे 68 गांव
विदिशा
vidisha nagar palika upgrade to New nagar nigam mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 01:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ‘मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर’, हाथ की हथेली पर नोट लिखकर युवक ने लगाई फांसी!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट