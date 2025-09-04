‘मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर’, हाथ की हथेली पर नोट लिखकर युवक ने लगाई फांसी!

2 सितंबर की शाम करीब 6 बजे मृतक के पिता सुमेरा मेहरा (66) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र पूरन लाल मेहरा ने गांव के चिकना भरका के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार किया। मृतक के हाथ पर लिखे नोट के आधार पर पुलिस ने धारा 194 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरु कर दी है। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।