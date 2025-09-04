‘मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर’, हाथ की हथेली पर नोट लिखकर युवक ने लगाई फांसी!

MP News: कटनी के थाना क्षेत्र बहोरीबंद के डिहूटा गांव में मंगलवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक 33 साल के युवक ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पूरन लाल मेहरा के रूप में हुई है, जो सुमेरा मेहरा का पुत्र था। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे।
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक के बाएं हाथ की हथेली पर हिंदी में लिखा था, 'मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर … बहोरीबंद'। इस नोट के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक की हथेली पर लिखा नाम बैंक कर्मचारी का है।
2 सितंबर की शाम करीब 6 बजे मृतक के पिता सुमेरा मेहरा (66) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र पूरन लाल मेहरा ने गांव के चिकना भरका के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार किया। मृतक के हाथ पर लिखे नोट के आधार पर पुलिस ने धारा 194 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरु कर दी है। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
बैंक कर्मचारी के खिलाफ जांच मृतक द्वारा अपनी हथेली पर निजी बैंक के कर्मचारी राजपाल का नाम लिखे जाने के बाद पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में खास आक्रोश है। हालांकि, अभी तक की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार युवक ने यह आत्मघाती कदम किन कारणों के चलते उठाया है। क्षेत्र व जिले में निजी बैंकों की भरमार है, जहां पर लोन देने और फिर मोटी ब्याज के साथ वसूली का खेल होता है।
युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टार्टम कराया गया है। मर्ग प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जांच रिपोर्ट अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।- अखिलेश दाहिया, थाना प्रभारी, बहोरीबंद।