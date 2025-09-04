MP को मिलेगा नया ‘नगर निगम’, जोड़े जाएंगे सीमा से लगे 68 गांव

2011 की जनगणना के अनुसार, विदिशा नगरीय क्षेत्र (नगर पालिका) की आबादी 1,55,951 थी, जिसमें पुरुष और 74,463 81,488 महिलाएं थीं। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई। सालाना जनसंख्या वृद्धिदर के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 में विदिशा नगर पालिका की अनुमानित जनसंख्या लगभग 2,26,000 है। मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, नगरपालिका से नगर निगम में अपग्रेड करने के लिए न्यूनतम आबादी लगभग 3 लाख या उससे अधिक होना आवश्यक है। विदिशा नगर की वर्तमान आबादी और इस आंकड़े में ज्यादा अंतर नहीं है। नगरीय सीमा की कुछ पंचायतों और गांवों को मिलाकर यह आंकड़ा पूरा किया जा सकता है।