12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कौशाम्बी

शराबी पति ने बच्चों के सामने पत्नी को मार डाला, बेटे ने रोते हुए बताया पुलिस को हत्या की दास्तान

उत्तर प्रदेश के इस जिले में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। शराबी पति ने बच्चों के सामने पत्नी को मार डाला। उसके बाद खुद मौके से फरार हो गया है। जिससे पांच मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनका रो-रो कर बुरा हाल है।

कौशाम्बी

Mahendra Tiwari

Aug 12, 2025

Kaushmabi news
क्षेत्राधिकारी सिराथू

कौशांबी जिले में एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक शराबी पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर बच्चों के सामने पत्नी की हत्या कर दी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। बच्चे दौड़कर मां के पास पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर रोने चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास मोहल्ले के लोग भी पहुंचने लगे। तब तक आरोपी पिता मौके से फरार हो गया।

कौशांबी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत नौढिया गांव में रहने वाली 45 वर्षीय फूलमती की पति फूलचंद सरोज ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मां की मौत से छोटे-छोटे मासूम बच्चों के सिर से मां का छाया हमेशा के लिए हट गया। घटना से बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतका के बेटे दीपू ने रोते हुए बताया कि उसकी मां घर पर मौजूद थी। इसी दौरान उसके पिता ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। दीपू के मुताबिक पिता फूलचंद शराब पीता है। वह अक्सर मां पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था। इसी कारण से विवाद करते हुए मार डाला। बेटे ने बताया कि उसने देखा है कि उसका पिता मां की हत्या के बाद लाइन के उसपार भाग गया है। घटना के वक्त घर में कोई और नहीं था। हम लोग आंगन में खेल रहे थे।

ये भी पढ़ें

लव मैरिज का खौफनाक अंत, शादी के दसवें दिन सिपाही पति ने चाकू से गोदकर कर दी निर्मम हत्या
बस्ती
Basti News

मासूम बच्चे हुए अनाथ, अब नहीं बचा कोई सहारा

मां की दुखद हत्या से पांच बच्चों के सिर से मातृत्व का साया ही नहीं उठा। बल्कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। शराबी बाप के आदतों से परेशान बच्चे मां के आंचल के छांव में सकूंन से सो जाते थे। लेकिन अब मां के जाने के बाद पिता जेल जाएगा। छोटे छोटे तीनों भाई और दो बहन अनाथ हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सीओ बोले- आरोपी की की जा रही तलाश

इस संबंध में सिराथू क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। पति ने गला रेत कर हत्या कर दी है। मृतका के बड़े बेटे के शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पति मौके से भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 05:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / शराबी पति ने बच्चों के सामने पत्नी को मार डाला, बेटे ने रोते हुए बताया पुलिस को हत्या की दास्तान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.