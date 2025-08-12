शराबी पति ने बच्चों के सामने पत्नी को मार डाला, बेटे ने रोते हुए बताया पुलिस को हत्या की दास्तान

कौशांबी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत नौढिया गांव में रहने वाली 45 वर्षीय फूलमती की पति फूलचंद सरोज ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मां की मौत से छोटे-छोटे मासूम बच्चों के सिर से मां का छाया हमेशा के लिए हट गया। घटना से बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतका के बेटे दीपू ने रोते हुए बताया कि उसकी मां घर पर मौजूद थी। इसी दौरान उसके पिता ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। दीपू के मुताबिक पिता फूलचंद शराब पीता है। वह अक्सर मां पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था। इसी कारण से विवाद करते हुए मार डाला। बेटे ने बताया कि उसने देखा है कि उसका पिता मां की हत्या के बाद लाइन के उसपार भाग गया है। घटना के वक्त घर में कोई और नहीं था। हम लोग आंगन में खेल रहे थे।