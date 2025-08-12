शराबी पति ने बच्चों के सामने पत्नी को मार डाला, बेटे ने रोते हुए बताया पुलिस को हत्या की दास्तान

कौशांबी जिले में एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक शराबी पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर बच्चों के सामने पत्नी की हत्या कर दी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। बच्चे दौड़कर मां के पास पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर रोने चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास मोहल्ले के लोग भी पहुंचने लगे। तब तक आरोपी पिता मौके से फरार हो गया।
कौशांबी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत नौढिया गांव में रहने वाली 45 वर्षीय फूलमती की पति फूलचंद सरोज ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मां की मौत से छोटे-छोटे मासूम बच्चों के सिर से मां का छाया हमेशा के लिए हट गया। घटना से बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतका के बेटे दीपू ने रोते हुए बताया कि उसकी मां घर पर मौजूद थी। इसी दौरान उसके पिता ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। दीपू के मुताबिक पिता फूलचंद शराब पीता है। वह अक्सर मां पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था। इसी कारण से विवाद करते हुए मार डाला। बेटे ने बताया कि उसने देखा है कि उसका पिता मां की हत्या के बाद लाइन के उसपार भाग गया है। घटना के वक्त घर में कोई और नहीं था। हम लोग आंगन में खेल रहे थे।
मां की दुखद हत्या से पांच बच्चों के सिर से मातृत्व का साया ही नहीं उठा। बल्कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। शराबी बाप के आदतों से परेशान बच्चे मां के आंचल के छांव में सकूंन से सो जाते थे। लेकिन अब मां के जाने के बाद पिता जेल जाएगा। छोटे छोटे तीनों भाई और दो बहन अनाथ हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
इस संबंध में सिराथू क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। पति ने गला रेत कर हत्या कर दी है। मृतका के बड़े बेटे के शिकायती पत्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पति मौके से भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है।