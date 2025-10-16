वाह रे कारनामा! बेटे का ही कर लिया अपहरण और पिता से मांग ली इतनी फिरौती

मामला उत्तरप्रदेश के कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा गांव का है। यहां की रहने वाली शाहीन नामक की महिला ने अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पुलिस को बताया कि उसका बेटे का अपहरण हो गया है। उसने अज्ञात लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया। महिला ने अगले ही दिन पुलिस को एक पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि एक लाख रुपए दो नहीं तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। धमकी भरा पत्र पढ़कर पुलिस और परिवार वालों के होश उड़ गए।