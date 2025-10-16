Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कौशाम्बी

वाह रे कारनामा! बेटे का ही कर लिया अपहरण और पिता से मांग ली इतनी फिरौती

कौशांबी में एक महिला ने अपने ही बच्चे के अपहरण का झूठा ड्रामा रचा। इसके बाद घर वालों से एक लाख रुपए की फिरौती की मांग की। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है।

less than 1 minute read

कौशाम्बी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 16, 2025

AI Generated Symbolic Image.

कौशांबी : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहां एक मां ने अपने ही बच्चे का अपहरण कर लिया और उसके बदले बच्चे के नाना यानि अपने ही पिता से फिरौती मांग ली। फिलहाल यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं मामला…।

मामला उत्तरप्रदेश के कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा गांव का है। यहां की रहने वाली शाहीन नामक की महिला ने अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पुलिस को बताया कि उसका बेटे का अपहरण हो गया है। उसने अज्ञात लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया। महिला ने अगले ही दिन पुलिस को एक पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि एक लाख रुपए दो नहीं तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। धमकी भरा पत्र पढ़कर पुलिस और परिवार वालों के होश उड़ गए।

पुलिस ने बच्चे को किया बरामद

पुलिस ने आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया फिर कुछ पुलिसकर्मी महिला के घर पहुंचे और उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी। बच्चे की आवाज घर में बने एक कमरे से आ रही थी। पुलिस वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिसकर्मियों ने जब बच्चे से पूछा कि वह यहां पर कैसे पहुंचा तो उसने बताया कि मम्मी ने कहा था कि कमरे में बंद हो जाओ तो नाना से खूब सारे पैसे मिलेंगे।

महिला ने ही अपने घर में फेंका पत्र

पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने ही यह पत्र अपने पिता के घर में फेंका था और एक लाख रुपए की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पैसे के लालच में ही महिला ने पूरा ड्रामा रचा था।

ये भी पढ़ें

आजम खान ने रामपुर सांसद नदवी पर कसा तंज, बोले- काश! उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता
रामपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / वाह रे कारनामा! बेटे का ही कर लिया अपहरण और पिता से मांग ली इतनी फिरौती

बड़ी खबरें

View All

कौशाम्बी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौशांबी में मूर्ति चोरी केस पलटा, दो दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी पर ही दर्ज हुआ मुकदमा

कौशाम्बी

जेनरेटर में फंसे लड़की के बाल, विग की तरह त्वचा के साथ उखड़ गए

CG Accident: बेमेतरा में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौके पर मौत
कौशाम्बी

मानवता शर्मसार! कूड़ा गाड़ी से महिला की अंतिम यात्रा, प्रशासन ने नहीं दिया शव वाहन

कौशाम्बी

CBI अधिकारी बन कर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, लोगों को जाल में फंसा कर ऐंठते थे बड़ी रकम

कौशाम्बी

अंतिम यात्रा को नहीं मिला वाहन, मोटरसाइकिल पर महिला का शव लेकर गए परिजन;VIDEO

कौशाम्बी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.