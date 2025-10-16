वाह रे कारनामा! बेटे का ही कर लिया अपहरण और पिता से मांग ली इतनी फिरौती

AI Generated Symbolic Image.
कौशांबी : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहां एक मां ने अपने ही बच्चे का अपहरण कर लिया और उसके बदले बच्चे के नाना यानि अपने ही पिता से फिरौती मांग ली। फिलहाल यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं मामला…।
मामला उत्तरप्रदेश के कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा गांव का है। यहां की रहने वाली शाहीन नामक की महिला ने अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पुलिस को बताया कि उसका बेटे का अपहरण हो गया है। उसने अज्ञात लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया। महिला ने अगले ही दिन पुलिस को एक पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि एक लाख रुपए दो नहीं तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। धमकी भरा पत्र पढ़कर पुलिस और परिवार वालों के होश उड़ गए।
पुलिस ने आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया फिर कुछ पुलिसकर्मी महिला के घर पहुंचे और उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी। बच्चे की आवाज घर में बने एक कमरे से आ रही थी। पुलिस वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिसकर्मियों ने जब बच्चे से पूछा कि वह यहां पर कैसे पहुंचा तो उसने बताया कि मम्मी ने कहा था कि कमरे में बंद हो जाओ तो नाना से खूब सारे पैसे मिलेंगे।
पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने ही यह पत्र अपने पिता के घर में फेंका था और एक लाख रुपए की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पैसे के लालच में ही महिला ने पूरा ड्रामा रचा था।
बड़ी खबरेंView All
कौशाम्बी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग