आजम खान ने रामपुर सांसद नदवी पर कसा तंज, बोले- काश! उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता

आजम खान और सांसद नदवी के बीच जुबानी जंग
Azam Khan VS Rampur MP Nadvi : सीतापुर जेल से रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच वाकयुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मध्यस्थता के प्रयास भी विफल साबित हो चुके हैं। अब आजम खां ने सांसद नदवी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता। दरअसल आज़म खान के जेल से छूटने के बाद से दोनों सपा नेताओं के बीच सब सही नहीं चल रहा है। रिहाई के तुरंत बाद जब आजम खान से नदवी के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा था, 'वह कौन साहब हैं, हम उन्हें नहीं जानते।' इसका जवाब देते हुए पिछले गुरुवार को नदवी ने तंज कसा कि आजम बुजुर्ग हो चुके हैं और लंबे समय तक जेल में रहने से उन्हें पहचानने में दिक्कत हो रही होगी।
अब एक बार फिर आजम खान ने निजी चैनलों को दिए साक्षात्कार में नदवी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 'उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता तो शायद ऐसा न कहते। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि मैं हिंदुस्तानी हूं और किसी एजेंसी का एजेंट नहीं।' आगे बातचीत में आजम ने नसीहत देते हुए कहा, 'बहरहाल, बुजुर्ग हैं हमारे। बुजुर्गी इस्लाम में उम्र से नहीं, किरदार से होती है। एक मशवरा है उनको कि जिस मुकद्दस मेंबर पर वह खड़े होते हैं, उसके लिए किरदार, एखलाक और गुफ्तार भी वैसा ही होना चाहिए। उनके बयान से किसी को हो न हो, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि वह ऐसी जुबान भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा न हो कि बात निकले तो बहुत दूर तलक जाए। चर्चे तो उनके एखलाक के यहां से लेकर आगरा तक हैं। ऐसा न करें, वह शेरवानी भी पहनते हैं और टोपी भी लगाते हैं। उनका लिबास भी मोहतरम है, पेशा भी मोहतरम है। वह इसकी लाज रखेंगे।'
रामपुर में सियासी मतभेदों की शुरुआत 2024 लोकसभा चुनाव से हुई, जब आजम खान ने अखिलेश यादव को इस सीट से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया था। अखिलेश ने इंकार किया तो आजम के करीबी आसिम राजा और अजय सागर ने चुनाव बहिष्कार की बात कही। इस बीच सपा हाईकमान ने इमाम मौलाना मोहिब्बुल्लाह नदवी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया और वे जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। यहीं से आजम खान की नाराजगी की जड़ें मजबूत हो गईं, जो आज बगावत की शक्ल ले रही हैं।
