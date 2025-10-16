आजम खान ने रामपुर सांसद नदवी पर कसा तंज, बोले- काश! उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता

अब एक बार फिर आजम खान ने निजी चैनलों को दिए साक्षात्कार में नदवी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 'उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता तो शायद ऐसा न कहते। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि मैं हिंदुस्तानी हूं और किसी एजेंसी का एजेंट नहीं।' आगे बातचीत में आजम ने नसीहत देते हुए कहा, 'बहरहाल, बुजुर्ग हैं हमारे। बुजुर्गी इस्लाम में उम्र से नहीं, किरदार से होती है। एक मशवरा है उनको कि जिस मुकद्दस मेंबर पर वह खड़े होते हैं, उसके लिए किरदार, एखलाक और गुफ्तार भी वैसा ही होना चाहिए। उनके बयान से किसी को हो न हो, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि वह ऐसी जुबान भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा न हो कि बात निकले तो बहुत दूर तलक जाए। चर्चे तो उनके एखलाक के यहां से लेकर आगरा तक हैं। ऐसा न करें, वह शेरवानी भी पहनते हैं और टोपी भी लगाते हैं। उनका लिबास भी मोहतरम है, पेशा भी मोहतरम है। वह इसकी लाज रखेंगे।'