18 साल छोटे प्रेमी के प्यार में महिला हुई ‘दीवानी’, रंगे हाथों जब पति ने पकड़ा तो कर डाला यह कांड

Image Generated By Gemini
मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अवैध संबंधों की आग में जलते हुए एक पत्नी ने अपने 18 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। थाना बिलारी के आलेहदादपुर देवा नगला गांव में हुई इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को सिहरा दिया है। पुलिस ने महज दो दिनों में मोबाइल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के दम पर केस सुलझा लिया। मुख्य आरोपी पांच बच्चों की मां सुनीता (40) और उसका प्रेमी अंशु (22) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अनाथ हुए मासूम बच्चे रो रहे हैं, जबकि गांव में सन्नाटा पसर गया है।
पुलिस महानिरीक्षक (देहात) कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर की रनी को गांव आलेहदादपुर देवा नगला में वीरपाल (45) नामक किसान का शव खेत में मिला था। शव पर गले में निशान साफ दिख रहे थे, जो गला दबाने से हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जांच के दौरान पुलिस को संदेह सुनीता पर हुआ, जो मृतक की पत्नी थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि सुनीता और गांव के ही युवक अंशु के बीच पिछले चार महीनों से लगातार संपर्क था। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी के अनुसार, चार महीने पहले धान की रोपाई के दौरान सुनीता और अंशु के बीच प्रेम संबंध परवान चढ़े थे। वीरपाल को जब 13 अक्टूबर की रात पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया, तो गुस्से में उसने सुनीता को जमकर पीटा। झगड़े के बाद वीरपाल खेत में सोने चला गया।
इसी बीच सुनीता ने बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने अंशु को फोन कर बुलाया और धमकी दी कि अगर वह पति की हत्या नहीं करेगा तो वह खुदकुशी कर लेगी। प्रेमी के बहकावे में आकर अंशु ने खौफनाक साजिश रच डाली। रात के सन्नाटे में खेत पर सो रहे वीरपाल का अंशु ने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी।
वीरपाल और सुनीता की शादी को करीब 17 साल हो चुके थे। दंपति के चार बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र मात्र 15 साल है, जबकि सबसे छोटा बच्चा अभी नन्हा-सा है। पिता की हत्या और मां की गिरफ्तारी से बच्चे पूरी तरह बेसहारा हो गए हैं। रिश्तेदारों के सहारे जी रहे ये मासूम लगातार रो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वीरपाल एक मेहनती किसान था, जो परिवार का पेट पालने के लिए दिन-रात खेतों में मेहनत करता था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी कुंवर आकाश सिंह ने कहा, 'अवैध संबंधों की आड़ में ऐसी वारदातें समाज के लिए घातक हैं। हम सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।' फिलहाल, बच्चों की देखभाल के लिए जिला प्रशासन ने रिश्तेदारों से संपर्क साधा है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग