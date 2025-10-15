18 साल छोटे प्रेमी के प्यार में महिला हुई ‘दीवानी’, रंगे हाथों जब पति ने पकड़ा तो कर डाला यह कांड

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अवैध संबंधों की आग में जलते हुए एक पत्नी ने अपने 18 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। थाना बिलारी के आलेहदादपुर देवा नगला गांव में हुई इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को सिहरा दिया है। पुलिस ने महज दो दिनों में मोबाइल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के दम पर केस सुलझा लिया। मुख्य आरोपी पांच बच्चों की मां सुनीता (40) और उसका प्रेमी अंशु (22) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अनाथ हुए मासूम बच्चे रो रहे हैं, जबकि गांव में सन्नाटा पसर गया है।