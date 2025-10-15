Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

18 साल छोटे प्रेमी के प्यार में महिला हुई ‘दीवानी’, रंगे हाथों जब पति ने पकड़ा तो कर डाला यह कांड

यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वजह थी पति ने महिला को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए महिला और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 15, 2025

Image Generated By Gemini

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अवैध संबंधों की आग में जलते हुए एक पत्नी ने अपने 18 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। थाना बिलारी के आलेहदादपुर देवा नगला गांव में हुई इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को सिहरा दिया है। पुलिस ने महज दो दिनों में मोबाइल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के दम पर केस सुलझा लिया। मुख्य आरोपी पांच बच्चों की मां सुनीता (40) और उसका प्रेमी अंशु (22) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अनाथ हुए मासूम बच्चे रो रहे हैं, जबकि गांव में सन्नाटा पसर गया है।

पुलिस महानिरीक्षक (देहात) कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर की रनी को गांव आलेहदादपुर देवा नगला में वीरपाल (45) नामक किसान का शव खेत में मिला था। शव पर गले में निशान साफ दिख रहे थे, जो गला दबाने से हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

13 अक्टूबर को पति ने प्रेमी के साथ था देखा

जांच के दौरान पुलिस को संदेह सुनीता पर हुआ, जो मृतक की पत्नी थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि सुनीता और गांव के ही युवक अंशु के बीच पिछले चार महीनों से लगातार संपर्क था। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी के अनुसार, चार महीने पहले धान की रोपाई के दौरान सुनीता और अंशु के बीच प्रेम संबंध परवान चढ़े थे। वीरपाल को जब 13 अक्टूबर की रात पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया, तो गुस्से में उसने सुनीता को जमकर पीटा। झगड़े के बाद वीरपाल खेत में सोने चला गया।

इसी बीच सुनीता ने बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने अंशु को फोन कर बुलाया और धमकी दी कि अगर वह पति की हत्या नहीं करेगा तो वह खुदकुशी कर लेगी। प्रेमी के बहकावे में आकर अंशु ने खौफनाक साजिश रच डाली। रात के सन्नाटे में खेत पर सो रहे वीरपाल का अंशु ने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी।

महिला की 15 साल की है एक बेटी

वीरपाल और सुनीता की शादी को करीब 17 साल हो चुके थे। दंपति के चार बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र मात्र 15 साल है, जबकि सबसे छोटा बच्चा अभी नन्हा-सा है। पिता की हत्या और मां की गिरफ्तारी से बच्चे पूरी तरह बेसहारा हो गए हैं। रिश्तेदारों के सहारे जी रहे ये मासूम लगातार रो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वीरपाल एक मेहनती किसान था, जो परिवार का पेट पालने के लिए दिन-रात खेतों में मेहनत करता था।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी कुंवर आकाश सिंह ने कहा, 'अवैध संबंधों की आड़ में ऐसी वारदातें समाज के लिए घातक हैं। हम सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।' फिलहाल, बच्चों की देखभाल के लिए जिला प्रशासन ने रिश्तेदारों से संपर्क साधा है।

ये भी पढ़ें

घर में मेहमान आना बन गए मौत की वजह, पति ने कहा खाना बना दो, पत्नी ने कहा नहीं बनाउंगी, पति ने दी गाली फिर…
बांदा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 07:37 pm

Published on:

15 Oct 2025 07:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 18 साल छोटे प्रेमी के प्यार में महिला हुई ‘दीवानी’, रंगे हाथों जब पति ने पकड़ा तो कर डाला यह कांड

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दीपों की रौशनी में नहाएगा मुरादाबाद! 11 लाख दीपों से जगमगाएगा शहर, आकाश में 1000 ड्रोन रचेंगे राम कथा का जीवंत चित्र

moradabad diwali 2025 11 lakh diyas 1000 drone show sri ram ideals
मुरादाबाद

प्यार की बेवफाई ने छीनी जिंदगी! लड़की प्रेमी संग भागी तो मंगेतर ने जहर खाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम

moradabad lover girl ran away fiance drank poison before wedding suicide
मुरादाबाद

यूपी में खुशियों की सौगात! मुख्यमंत्री आवास योजना से 411 परिवारों को मिला पक्का घर, सपनों को मिला नया आशियाना

cm awas yojana moradabad rural development beneficiaries
मुरादाबाद

शहर के पॉश इलाके में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, कमरे के अंदर का नजारा देख रह गई हैरान

moradabad sex racket busted justdial operation seven arrested
मुरादाबाद

अखिलेश-आजम विवाद पर बोले भूपेन्द्र चौधरी – निजी रिश्तों में राजनीति का रंग सही नहीं, भाजपा विकास की राह पर

akhilesh azam private issue not political bjp focuses on development
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.