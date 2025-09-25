दरिंदगी की हदें पार, 3 युवकों ने मिलकर युवती से किया रेप, सुनसान जगह ले जाकर मिटाई हवस की प्यास, फिर…

एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने मीडिया को बताया कि घटना बुधवार की रात 2 से 3 बजे के बीच की है। युवती अपने जान पहचान वाले से मिलने गई थी। तभी उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वह घर से बाहर निकली। इसी बीच बाइक सवार तीन युवकों ने उसे बाइक में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गए। वहां उनके साथ गलत काम करने की जानकारी युवती ने दी है। उसके बाद आरोपियों ने उसे बस स्टैण्ड के पास छोड़कर चले गए।