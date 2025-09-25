Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

दरिंदगी की हदें पार, 3 युवकों ने मिलकर युवती से किया रेप, सुनसान जगह ले जाकर मिटाई हवस की प्यास, फिर…

Rape Case: कवर्धा जिले में मंगलवार व बुधवार की दरम्यानी रात को युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। तीन लड़कों पर लड़की के साथ गलत कार्य करने की जानकारी मिली है।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

women rape
प्रतीकात्मक तस्वीर

CG Rape Case: कवर्धा जिले में मंगलवार व बुधवार की दरम्यानी रात को युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। तीन लड़कों पर लड़की के साथ गलत कार्य करने की जानकारी मिली है। पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही आरोपियों के पकड़े जाने का दावा पुलिस की ओर से की गई है।

एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने मीडिया को बताया कि घटना बुधवार की रात 2 से 3 बजे के बीच की है। युवती अपने जान पहचान वाले से मिलने गई थी। तभी उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वह घर से बाहर निकली। इसी बीच बाइक सवार तीन युवकों ने उसे बाइक में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गए। वहां उनके साथ गलत काम करने की जानकारी युवती ने दी है। उसके बाद आरोपियों ने उसे बस स्टैण्ड के पास छोड़कर चले गए।

CG Rape Case: जांच में जुटी पुलिस

पीड़िता घटना की जानकारी परिजनों व पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। रास्ते के सीसीटीवी फूटेज खंगाले जा रहे हैं। एसपी ने आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का दावा किया है। मामले को लेकर पुलिस संवेदनशील है। कुछ लोग दूसरे युवती की फोटो व आधार कार्ड को पीड़िता के नाम से चला रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में सही नहीं है। किसी का भी आधार कार्ड गलत तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

