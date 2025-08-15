CG News: कलेक्ट्रेट में परेशान महिला का चला हाईवोल्टेज ड्रामा, फांसी लगाने की नीयत से रस्सी लेकर पहुंची

दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है पीड़ित महिला का नाम चैतीबाई है जो नगर पालिका पंडरिया के सिसोदिया नगर की रहने वाली है। महिला सालों से अपने जमीन में काबिज है लेकिन उसका पर्चा पट्टा आज तक नहीं है, जिससे उसे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे तैसे वह अपना दिन गुजार रही है। बार-बार सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई न होने से परेशान महिला फ ांसी लगाने के लिए रस्सी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। उसका पट्टा न बनने से वह परेशान है। जहां पर वह काबिज है वहां आगजनी हो गई थी, जिससे उसका काफ ी नुकसान हो गया है।