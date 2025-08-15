CG News: कलेक्ट्रेट में परेशान महिला का चला हाईवोल्टेज ड्रामा, फांसी लगाने की नीयत से रस्सी लेकर पहुंची

CG News: कबीरधाम कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार की दोपहर को महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जहां सिस्टम से परेशान महिला ने फांसी लगाने के लिए रस्सी लेकर पहुंची थी। पिछले कई सालों से वह शासकीय कार्यालय व नेताओं के दफ्तर का चक्कर लगाने की बात कह रही थी। महिला के हंगामे के बाद कलेक्टर ने उसे अपने चेंबर में बुलाकर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है पीड़ित महिला का नाम चैतीबाई है जो नगर पालिका पंडरिया के सिसोदिया नगर की रहने वाली है। महिला सालों से अपने जमीन में काबिज है लेकिन उसका पर्चा पट्टा आज तक नहीं है, जिससे उसे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे तैसे वह अपना दिन गुजार रही है। बार-बार सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई न होने से परेशान महिला फ ांसी लगाने के लिए रस्सी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। उसका पट्टा न बनने से वह परेशान है। जहां पर वह काबिज है वहां आगजनी हो गई थी, जिससे उसका काफ ी नुकसान हो गया है।
साथ ही एक व्यक्ति ने उसके घर के सामने कब्जा भी कर लिया है। आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। टूटे-फू टे मकान में रहना पड़ता है। रहने के लिए पक्का छत नहीं है।
महिला ने बताया कि वह बीते कई सालों से सरकारी कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रही है। विधायक, सांसद, मंत्री से मिल चुकी है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अनके अलावा नगर पालिका, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर कार्यालय घूम रही है, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाने की कोशिश की है। इसके प्रशासन जागा है। महिला को कलेक्टर ने अपने चेम्बर में बुलाया समझाया। साथ उसके मामले की जांच कर जो भी सहयोग होगा करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने महिला के दस्तावेजों की जांच कर हरसंभव मदद पहुंचाने की बात कही है।