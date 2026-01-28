CG Crime: कुएं में मिली युवक की सड़ी गली लाश, हत्या की आशंका

लोहारा थानाक्षेत्र के रणवीरपुर पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मंगवार की दोपहर को ग्राम पैलपार के कुएं में एक लाश मिलने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान किशन पिता रामेश्वर वर्मा(25) साल के रूप में की गई है। जो बेमेतरा जिले के अंतर्गत साजा विकासखंड के ग्राम ठेकापुर का रहने वाला है।