CG News: इलाज के अभाव में बैगा छात्र की मौत, आश्रम अधीक्षक पर लगा आरोप

आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद जिमेदार ने लापरवाही क्यों दिखाई। गरीब बैगा समाज के बच्चे आश्रम में भगवान भरोसे ही रहकर पढ़ाई रह रहे हैं। गांव में इस घटना को लेकर आक्रोश है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोषी अधीक्षक पर सत कार्रवाई हो और आश्रमों की व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं मामले में आश्रम के अधीक्षक गणेश डहरिया का कहना है कि ऽबच्चा खेल रहा था, अचानक पेट दर्द हुआ। हमने तत्काल दवा दी और परिजनों को सूचित कर दिया। रविवार होने के कारण अस्पताल की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं।ऽ