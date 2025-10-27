CG News: छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने स्थगित किया आंदोलन, आम जनता को मिली राहत

CG News: छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार से शुरू किए गए स्टेयरिंग छोड़ो चक्का जाम आंदोलन को रविवार को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। ( CG News ) यह निर्णय कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में हुई सार्थक चर्चा के बाद लिया गया। महासंघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि शासन के उच्च अधिकारियों से 6 या 7 नवंबर को होने वाली बैठक तक आंदोलन को स्थगित रखा जाएगा।