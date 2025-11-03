केंद्र के समान DA-DR देने की मांग, कर्मचारियों ने भरी हुंकार, कहा- चलेगा बड़ा अभियान

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने की। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस कबीरधाम के जिलाध्यक्ष सुभान हाशमी ने बताया कि बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए-डीआर देने का वादा किया था लेकिन सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि डीए की किस्तें आठ माह की देरी से और बिना एरियर्स के दी जा रही हैं। वर्ष 2017 से अब तक का बकाया भुगतान न करने और कर्मचारियों व पेंशनरों के बीच भेदभाव बरतने पर भी सरकार को घेरा गया।