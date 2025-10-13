नए जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची, 15 को आएंगे पर्यवेक्षक, दावेदारों में बढ़ी हलचल

राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए फैसले के अनुसार अब सभी जिलों में नए सिरे से अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत केवल नियुक्ति नहीं, बल्कि जमीन पर कांग्रेस का काम करने वाले कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में पर्यवेक्षकों ने काम शुरू भी कर दिया है। कबीरधाम जिले में 15 अक्टूबर ऑब्जर्वर श्यामकुमार बर्वे आएंगे। वह यहां पर 16 अक्टूबर तक रुकेंगे। पर्यवेक्षक अध्यक्ष के लिए पैनल बनाने से पहले अगले दो दिनों तक कई बैठक करने वाले हैं। खास बात यह है कांग्रेसियों के अलावा इस बैठक में अन्य क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा की जाएगी।