नए जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची, 15 को आएंगे पर्यवेक्षक, दावेदारों में बढ़ी हलचल

नए जिला अध्यक्ष के लिए कांग्रेसियों से जल्द मिलेंगे आब्जर्वर
CG Political News: कांग्रेस का अगला जिला अध्यक्ष तय करने की प्रक्रिया 15 से शुरू होने जा रही है। पर्यवेक्षक बनाए गए सांसद श्यामकुमार बर्वे दो दिवसीय प्रवास पर कबीरधाम आएंगे। ( CG News ) कवर्धा और पंडरिया विधानसभा के शहरी एवं ग्रामीण नेताओं से मिलकर नए अध्यक्ष के लिए उनकी पसंद का विकल्प पूछेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की उनके इलाकों में स्थिति को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए फैसले के अनुसार अब सभी जिलों में नए सिरे से अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत केवल नियुक्ति नहीं, बल्कि जमीन पर कांग्रेस का काम करने वाले कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में पर्यवेक्षकों ने काम शुरू भी कर दिया है। कबीरधाम जिले में 15 अक्टूबर ऑब्जर्वर श्यामकुमार बर्वे आएंगे। वह यहां पर 16 अक्टूबर तक रुकेंगे। पर्यवेक्षक अध्यक्ष के लिए पैनल बनाने से पहले अगले दो दिनों तक कई बैठक करने वाले हैं। खास बात यह है कांग्रेसियों के अलावा इस बैठक में अन्य क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा की जाएगी।
पहली बार कांग्रेस अपने नए जिला अध्यक्ष की ताजपोशी से पहले कई क्षेत्र के लोगों से उनके फीडबैक लेगी। ऑब्जर्वर पूर्व जनप्रतिनिधि, विस प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान कांग्रेस, सेवा दल, एससी-एसटी और ओबीसी प्रकोष्ठ के नेताओं से मिलेंगे।
कांग्रेसी आलाकमान ने पहले ही साफ कर दिया है कि बनाए जा रहे नए जिला अध्यक्ष के पास कई शक्तियां दी जाएगी। इन अध्यक्षों को विधानसभा, लोकसभा के अलावा स्थानीय चुनाव में टिकट वितरण के लिए आयोजित बैठक में शामिल किया जाएगा। उनसे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि संपर्क में रहेंगे और उनकी सुनवाई की जाएगी। यही कारण है कि विपक्ष में रहने के बावजूद कांग्रेस के कई दिग्गज अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारी कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद से ही कुछ नेताओं ने पद के लिए अपनी लॉबिंग या तैयारी शुरू भी कर दी है। हालांकि जब ऑब्जर्वर बूथ स्तर तक जब कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कौन नेता कितने पानी में है। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष के कार्यों, कार्यक्रम में सहभागिता, कार्यकर्ताओं को सहयोग और सामाजिक स्तर की भूमिका पर चर्चा करेंगे।
पर्यवेक्षक अपने दौरे के पहले दिन कवर्धा शहर, कवर्धा ग्रामीण फिर बोड़ला नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक स्तर के नेता, मंडल अध्यक्ष व बूथ प्रभारियों के अलावा सामाजिक स्तर पर वरिष्ठ लोगों से मिलकर भी नब्ज टटोलेंगे। इसी दिन शाम को पंडरिया और कुण्डा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दूसरे दिन रेंगाखार, सहसपुर लोहारा, रामपुर में वरिष्ठ कांग्रेसियों, ब्लॉक स्तर के नेता, मंडल अध्यक्ष व बूथ प्रभारियों से बात करेंगे। साथ ही अलग-अलग समाज के लोगों से भी चर्चा करेंगे कि उनके जिले के लिए अध्यक्ष के रुप से कौन हो सकता है।
कवर्धा
छत्तीसगढ़
