Road Accident: कवर्धा में सड़क पर बिखरी पड़ी मिली तीन लाशें, आधी रात अज्ञात वाहन ने मचाया कोहराम

इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सड़क किनारे जा गिरी और तीनों सवार उछलकर दूर जा गिरे। वहीं वाहन ने एक व्यक्ति को कुचलते हुए निकल गया। मृतकों की पहचान पंचराम बैगा(48) निवासी ग्राम सैगोना, प्रेमलाल बैगा (35) और उसकी पत्नी चिनी बाई(30) निवासी ग्राम बकेला के रूप में हुई है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। बारिश के बीच सड़क पर बिखरे शवों का दृश्य देखकर लोग सिहर उठे। शव उठाने में तक दिक्कत हो रही थी।