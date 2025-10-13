गृहमंत्री के जिले में लॉकडाउन जैसी स्थिति! 700 से ज्यादा जवानों की तैनाती, ड्रोन से हो रही निगरानी, यह है वजह

भीम आर्मी और गोंडवाना समाज का आंदोलन ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh News: कवर्धा शहर में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 700 से ज्यादा जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। बता दें कि गोंडवाना समाज और भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय कवर्धा का घेराव, आमसभा व प्रदर्शन आयोजित है। ( CG News ) ऐसे में कलेक्ट्रेट मार्ग पूरी तरह बाधित रहेगा।
संभावित भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम पुलिस द्वारा व्यापक, संगठित और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती, मार्ग नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन व ट्रैफि क व्यवस्था के लिए ठोस तैयारी की गई है। उक्त कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रखने के लिए लगभग 700 का पुलिस बल कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगाया गया है। संपूर्ण क्षेत्र में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी।
सोमवार को प्रदर्शन के दौरान चार प्रमुख मार्ग बाधित रहेंगे। इसमें आदिवासी मंगल भवन दुर्गावती चौक मार्ग के ठीक पहले, राजमहल रोड में दुर्गावती चौक से राजमहल कॉलोनी मोड़ के पहले, स्वामी करपात्री जी स्कूल के मुख्य द्वार के सामने और मंगल भवन से पीजी कॉलेज मार्ग जाने वाले रास्ते पर इन स्थानों से आगे आवागमन बाधित रहेगा।
किसी भी प्रकार की हिंसा, उपद्रव, तोड़फोड़, सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था बिगड़ती है या असामाजिक तत्व वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो आयोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले हर व्यक्ति को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा।
