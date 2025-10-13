गृहमंत्री के जिले में लॉकडाउन जैसी स्थिति! 700 से ज्यादा जवानों की तैनाती, ड्रोन से हो रही निगरानी, यह है वजह

संभावित भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम पुलिस द्वारा व्यापक, संगठित और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती, मार्ग नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन व ट्रैफि क व्यवस्था के लिए ठोस तैयारी की गई है। उक्त कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रखने के लिए लगभग 700 का पुलिस बल कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगाया गया है। संपूर्ण क्षेत्र में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी।