CG News: चिल्फी घाटी में कड़ाके की ठंड का असर, ओस की बूंदें सफेद चादर में तब्दील, 8 डिग्री तक पहुंचा तापमान

सुबह-सुबह जब सूरज की हल्की किरणें घाटी में उतरने लगीं, तो हर तरफ सफेद चमकती बूंदों ने मनमोहक नजारा बना दिया। पेड़ों की पत्तियों, घास, फू ल और पैरावट पर ओस जमने से ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी घाटी बर्फ की चादर में लिपट गई हो। सर्दी बढ़ने के साथ ही चिल्फ ी घाटी में घूमने आने वालों की संया बढ़ने लगती है। हालांकि इस बार ठंड जल्दी आ गई है। जबकि यह नजारा दिसंबर में ही दिखाई देता है। यहां की पहाड़ियों, झरनों और जंगलों के बीच सुबह के समय उठती धुंध और बर्फ ीली ओस लोगों को पहाड़ी प्रदेशों की याद दिलाती है। चूंकि अब ठंडकता बढ़ रही है तो पर्यटक भी पहुंचने लगेंगे।