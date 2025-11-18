kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार

इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी (Photo Patrika)
kawardha News: सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी और भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने नागपुर से गिरतार किया है। थाना लोहारा में ग्राम भिभौरी की एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोबाइल नंबर 7058432636 के धारक ने उनकी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड प्राप्त कर सतनामी समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक व भड़काऊ टिप्पणी की है। साथ ही युवती की फोटो पर अश्लील शब्द लिखकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 296, 299, 352 बीएनएस और 65 आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी के निर्देशन में थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा निरीक्षक मनीष मिश्रा ने आरोपी की गिरतारी के लिए विशेष टीम गठित की। तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और लगातार खोजबीन के आधार पर टीम ने आरोपी सागर बारा पात्रे पिता रामचंद्र बारा पात्रे (35) निवासी लकड़गंज नागपुर को उसके घर से गिरफ्त्तार किया।
पूछताछ में आरोपी ने शिकायतकर्ता की इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड लेकर समाज विशेष के विरुद्ध टिप्पणी करने और उनके फोटो पर अशोभनीय शब्द लिखकर अपलोड करने की बात स्वीकार की। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। आरोपी को विधिसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय कवर्धा में पेश किया गया। इस कार्रवाई में एएसआई आशीष सिंह और प्रधान आरक्षक 381 शमशेर अली का विशेष योगदान रहा।
