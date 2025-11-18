kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 296, 299, 352 बीएनएस और 65 आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी के निर्देशन में थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा निरीक्षक मनीष मिश्रा ने आरोपी की गिरतारी के लिए विशेष टीम गठित की। तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और लगातार खोजबीन के आधार पर टीम ने आरोपी सागर बारा पात्रे पिता रामचंद्र बारा पात्रे (35) निवासी लकड़गंज नागपुर को उसके घर से गिरफ्त्तार किया।