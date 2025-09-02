CG News: धर्मनगरी में लगातार धर्मांतरण की शिकायत, हिन्दू संगठन कर रहे विरोध, सामने आ रहे मामले

लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर अब नजर अंदाज करना किसी जोखिम से कम नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से चंगाई सभा या प्रार्थना सभा के नाम से लोगों को एकत्र किया जा रहा है। साथ ही ऐसी जानकारी मिलने पर हिन्दू संगठन से जुड़े लोग मौके पर जाकर विरोध जता रहे हैं। वाद-विवाद की स्थिति बन रही है, जो कभी गंभीर घटनाक्रम में बदल सकता है। विहिप ,बजरंग दल जैसे हिन्दू संगठन से जुड़े संस्था इसका पुरजोर विरोध करते है। जिसे लेकर कभी कभी मौके पर ही पहुंच जाने पर वाद-विवाद की स्थिति बनती है। जो कभी भी बड़ा रूप ले सकती है, ऐसे में समय रहते इस संबंध में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। ताकि किसी को ऐसा करते पाए जाने पर स्वत: ही कानूनी कार्रवाई हो जाए,जैसा कि किसी अन्य तरह के अपराध के करने पर होता है। ऐसे में लोगों को कानून का भय भी रहेगा।