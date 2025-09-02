Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

CG News: धर्मनगरी में लगातार धर्मांतरण की शिकायत, हिन्दू संगठन कर रहे विरोध, सामने आ रहे मामले

CG News: धर्मांतरण को लेकर संरक्षण देने का आरोप भी लगता है। अब धर्मांतरण को लेकर पूरजोर विरोध होने लगा है। यही वजह है कि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं।

कवर्धा

Love Sonkar

Sep 02, 2025

CG News: धर्मनगरी में लगातार धर्मांतरण की शिकायत, हिन्दू संगठन कर रहे विरोध, सामने आ रहे मामले

CG News: कवर्धा जिले को धर्मनगरी कहा जाता है, यहां पर सनातन को मानने वाले लोग अब चितिंत हैं। क्योंकि जिले में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर शिकायतें बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों पर धर्मांतरण को लेकर संरक्षण देने का आरोप भी लगता है। अब धर्मांतरण को लेकर पूरजोर विरोध होने लगा है। यही वजह है कि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। जिन पर सख्ती की मांग की जा रही है।

लोगों ने बताया कि धर्मांतरण के खेल में संलिप्त गिरोह लोगों की गरीबी, बीमारी व उनकी जरूरतों को समझकर अपने प्रभाव में ले रहे है। जिससे अब एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग भी झांसे में आने लगे है। जो कभी हिन्दू धर्म को मानते थे,वो अब दूसरे धर्म को मानने लगे है। जिसे लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे है। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। देश में कानून के मुताबिक हर कोई को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी प्रकार का लालच देकर या प्रलोभन देकर, समस्या दूर करने की बात कहकर अगर धर्म परिवर्तन कराता है, तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति की जरूरत नहीं है,ऐसे लोग स्वयं आगे आकर थाने में शिकायत कर सकते हैं। लोग भी अब तो खुलकर विरोध करने लगे हैं।

थाने में भी कई मामले दर्ज किए गए

साथ ही विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल अन्य संगठन ने इनके कारनामे बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। छोटी-छोटी कार्रवाई भी होती ही रहती है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई ना होने से हौंसले बढ़ते क्रम पर है। बाहर-बाहर से लोग यहां आकर प्रार्थना सभा करा रहे है। महिलाएं भी शामिल हैं, जो घर में पुरूष वर्ग के ना रहने पर उठना बैठना शुरू करते हैं, घर की समस्या जानते है,उसके बाद असली खेल शुरू होता है,निराकरण के उपाय बताते हुए, प्रार्थना कराया जाता है। अगर समस्या दूर हुई तो, धर्मांतरण का प्रयास होता है। लोग प्रभावित होकर धर्मांतरित भी हो जाते हैं।

कड़े कानून की जरूरत

लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर अब नजर अंदाज करना किसी जोखिम से कम नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से चंगाई सभा या प्रार्थना सभा के नाम से लोगों को एकत्र किया जा रहा है। साथ ही ऐसी जानकारी मिलने पर हिन्दू संगठन से जुड़े लोग मौके पर जाकर विरोध जता रहे हैं। वाद-विवाद की स्थिति बन रही है, जो कभी गंभीर घटनाक्रम में बदल सकता है। विहिप ,बजरंग दल जैसे हिन्दू संगठन से जुड़े संस्था इसका पुरजोर विरोध करते है। जिसे लेकर कभी कभी मौके पर ही पहुंच जाने पर वाद-विवाद की स्थिति बनती है। जो कभी भी बड़ा रूप ले सकती है, ऐसे में समय रहते इस संबंध में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। ताकि किसी को ऐसा करते पाए जाने पर स्वत: ही कानूनी कार्रवाई हो जाए,जैसा कि किसी अन्य तरह के अपराध के करने पर होता है। ऐसे में लोगों को कानून का भय भी रहेगा।

शिकायत मिलने पर कार्रवाई

वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होती है। कई मामले हाल में आए है, जिन पर कार्रवाई की गई है। आगे भी शिकायत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। किसी के ऊपर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। लोगों को भी इस बात को समझना होगा, किसी प्रकार में बहकावे या लालच में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर दबाव बनाया जाता है, तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। किसी तरह से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।

Updated on:

02 Sept 2025 06:06 pm

Published on:

02 Sept 2025 06:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: धर्मनगरी में लगातार धर्मांतरण की शिकायत, हिन्दू संगठन कर रहे विरोध, सामने आ रहे मामले

