CG News: कांग्रेसियों पर माहौल खराब कर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, एफआईआर की मांग

अब मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। जो कांग्रेसी प्रदर्शन करने वाले थे ग्रामीण और साहू समाज के लोग उनके खिलाफ ही एफआईआर करने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। लिखित शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सारंगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर व माँ कर्मा माता परिसर में मूर्ति खण्डन होने की सूचना पाकर 7 अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश करने जैसी आपत्तिजनक हरकत की गई। साथ ही क्षेत्र का माहौल खराब कर धार्मिक भावना भड़काने की अनाधिकृत कोशिश की गई। जबकि मंदिर समिति ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए खंडित मूर्ति का विधिवत स्थापना करने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से एफ आईआर कराने का निर्णय लिया था। कांग्रेसियों के इस कृत्य से न केवल धार्मिक मर्यादा भंग हुई बल्कि समाज की गहरी आस्था का भी अपमान हुआ।