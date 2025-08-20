CG News: कांग्रेसियों पर माहौल खराब कर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप, एफआईआर की मांग

CG News: कवर्धा जिले के सारंगढ़ हरमो में हुए शिव मंदिर के शिवलिंग में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद गांव के लोगों ने संतुष्टी जाहिर की है, लेकिन कांग्रेसियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आवेदन किया है।
ग्राम सारंगढ़ हरमो के ग्रामीणों ने कांग्रेस द्वारा आयोजित कवर्धा बंद आह्वान के एक दिन पहले सोमवार को समर्थन नहीं करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। मामले को कांग्रेस धर्म की आढ़ में राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रही है।
पहले भी जिस तरह से झंडा कांड हुआ था। उसी तरह से इस मामले को लेकर भी लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि न तो हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है न ही कबीर चबूतरा तोड़ा गया है। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अपने हित के लिए जो करें लेकिन गांव के लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है।
हरमो की घटना जिस दिन से हुई है कांग्रेसी इसे भुनाने में लगे रहे। पहले दिन ही मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। आरोपी को पकड़ने की मांग की जाती रही है। हरमो कांड को लेकर कांग्रेस ने 19 अगस्त को शहर बंद का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने उनके विरोध के एक दिन पहले ही 18 अगस्त को शिव मंदिर में छेड़छाड़ मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद कांग्रेसियों के पास से ये मुद्दा भी छिन गया।
अब मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। जो कांग्रेसी प्रदर्शन करने वाले थे ग्रामीण और साहू समाज के लोग उनके खिलाफ ही एफआईआर करने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। लिखित शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सारंगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर व माँ कर्मा माता परिसर में मूर्ति खण्डन होने की सूचना पाकर 7 अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश करने जैसी आपत्तिजनक हरकत की गई। साथ ही क्षेत्र का माहौल खराब कर धार्मिक भावना भड़काने की अनाधिकृत कोशिश की गई। जबकि मंदिर समिति ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए खंडित मूर्ति का विधिवत स्थापना करने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से एफ आईआर कराने का निर्णय लिया था। कांग्रेसियों के इस कृत्य से न केवल धार्मिक मर्यादा भंग हुई बल्कि समाज की गहरी आस्था का भी अपमान हुआ।
बड़ी संख्या में ग्रामीण व समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मंदिर और कर्मा माता जैसे पवित्र स्थलों पर की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अजहर जूबी ख़ान, अशोक सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता जानबूझकर धार्मिक स्थलों में जाकर माहौल बिगाड़ने और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्श्रद्धा और धर्म के नाम पर राजनीतिश् कर माहौल को दूषित करने का प्रयास बेहद निंदनीय है।