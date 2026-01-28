28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

Murder News: कुएं में पत्थर से बंधा मिला युवक का शव, बेरहमी से हत्या… इस हाल में शव देख उड़े लोगों के होश

Murder News: कबीरधाम जिले के रणवीरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पैलपार में मंगलवार को साजा विकासखंड अंतर्गत ग्राम डेकापुर का निवासी युवक किशन वर्मा पिता रामेश्वर वर्मा 25 साल का शव कुए में पत्थर से बंधे सड़ी-गली हालत में मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Jan 28, 2026

Murder News

फोटो सोर्स- पत्रिका

Murder News: कबीरधाम जिले के रणवीरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पैलपार में मंगलवार को साजा विकासखंड अंतर्गत ग्राम डेकापुर का निवासी युवक किशन वर्मा पिता रामेश्वर वर्मा 25 साल का शव कुए में पत्थर से बंधे सड़ी-गली हालत में मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि युवक की निर्मम हत्या कर सबूत मिटाने के इरादे से शव को कुएं में फेंका गया होगा। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मृतक के अपराधिक रिकार्ड की भी जांच की जा रही जिससे प्रकरण की जांच में मदद मिल सके।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर ग्रामीणों ने गांव के कुएं से तेज दुर्गंध आने पर भीतर झांक कर देखा, जहां एक शव तैरता नजर आया। तत्काल इसकी सूचना रणवीरपुर पुलिस चौकी को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव काफी दिनों पुराना लगा। पानी में डुबने की वजह से अधिक सड़ चुका था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कई दिन पहले की गई होगी।

Murder News: इस हाल में मिला था शव

पुलिस जांच में मृतक किशन वर्मा के खिलाफ वर्ष 2024 में पास्को एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना सामने आया और कुछ दिन पहले ही उसे जमानत मिली थी। बताया जा रहा है कि वह अक्सर घर से गायब रहता था, जिससे परिजन भी उसकी गतिविधियों से अनभिज्ञ थे। शव की हालत और पेट में बांधे गए पत्थरों को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका को बेहद गंभीर मान रही है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को भारी बनाने के लिए ईंट, पत्थर बांधकर कुएं में फेंका गया, ताकि शव ऊपर न आ सके और घटना लंबे समय तक छिपी रहे।

जांच में जुटी पुलिस

रणवीरपुर चौकी प्रभारी सिकंदर कुर्रे ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और समय का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस मृतक के आपराधिक रिकार्ड, हालिया गतिविधियों और संभावित दुश्मनी के बिंदुओं को खंगाल रही है। मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही हत्याकांड का पूरा खुलासा किए जाने का दावा किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 02:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Murder News: कुएं में पत्थर से बंधा मिला युवक का शव, बेरहमी से हत्या… इस हाल में शव देख उड़े लोगों के होश

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: कुएं में मिली युवक की सड़ी गली लाश, हत्या की आशंका

CG Crime: कुएं में मिली युवक की सड़ी गली लाश, हत्या की आशंका
कवर्धा

Crime News: 7 साल पुराने रिश्ते का दर्दनाक अंत! पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, मन नहीं भरा तो… हुई मौत

घरेलू विवाद बना मौत की वजह (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कवर्धा में प्रदर्शन, तुरंत कार्रवाई की मांग

Magh Mela 2026
कवर्धा

छत्तीसगढ़ में दहेज के लिए महिला की हत्या! पति ने पहले पीटा फिर… जहर देकर उतारा मौत के घाट

murder in Pune
कवर्धा

चूहा खा गया 7 करोड़ का धान! अमित जोगी ने जारी किया मुसवा पोस्टर, सरकार पर बोला हमला

CG Dhan Scam
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.