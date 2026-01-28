Murder News: कुएं में पत्थर से बंधा मिला युवक का शव, बेरहमी से हत्या… इस हाल में शव देख उड़े लोगों के होश

पुलिस जांच में मृतक किशन वर्मा के खिलाफ वर्ष 2024 में पास्को एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना सामने आया और कुछ दिन पहले ही उसे जमानत मिली थी। बताया जा रहा है कि वह अक्सर घर से गायब रहता था, जिससे परिजन भी उसकी गतिविधियों से अनभिज्ञ थे। शव की हालत और पेट में बांधे गए पत्थरों को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका को बेहद गंभीर मान रही है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को भारी बनाने के लिए ईंट, पत्थर बांधकर कुएं में फेंका गया, ताकि शव ऊपर न आ सके और घटना लंबे समय तक छिपी रहे।