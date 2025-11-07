Shiv Mahapuran Katha: शिवपुराण कथा के पहले दिन उमड़ी भीड़, पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने पहुंचे भक्त

कथा स्थल पर चारों ओर हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालु प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से शिवपुराण कथा सुनकर अभिभूत नजर आए। भीड़ और अव्यवस्था के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कथा वाचक मिश्रा की ख्याति को देखते हुए कार्यक्रम में न केवल कबीरधाम बल्कि राजनांदगांव, खैरागढ़, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली यहां तक कि मध्यप्रदेश के मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।